Uludağ Enerji genç yetenekleri uygulamalı deneyime hazırlıyor

Uludağ Enerji, gençleri iş dünyasına köprü kuran bir eğitim süreci sunuyor

Uludağ Enerji’nin 2024’te başlattığı Geleceğin Enerjisi Genç Yetenek Programı, üniversite öğrencilerinin teorik bilgilerini iş hayatının gerektirdiği uygulamalarla birleştirmeyi hedefliyor. Program, 2024-2025 ve 2025-2026 dönemlerinde gerçekleştirilen etaplarla birlikte 2026-2027 döneminde 38 katılımcıyla sürdürüyor ve toplamda 94 öğrenciye ulaştı.

Programın yapısı ve uygulama olanakları:

Katılımcılar farklı departmanlarda görev alarak günlük iş süreçlerini yakından izliyor ve ekiplerle birlikte proje sorumlulukları üstleniyor. Programda öne çıkan uygulamalar arasında UEDOST Buddy Uygulaması, proje çalışmaları ve düzenlenen kahve sohbetleri bulunuyor. Bu yapı, öğrencilere iletişim, takım çalışması, problem çözme ve iş birliği gibi yetkinlikleri uygulamalı olarak geliştirme fırsatı sağlıyor.

Öğrenciler, şirket içindeki farklı ekipleri tanıma imkânı bulurken sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek enerji sektöründeki kariyer seçeneklerini de yakından öğreniyor. Böylece üniversitede edinilen teorik altyapı gerçek iş ortamında teste tabi tutuluyor ve kariyer tercihleri somut deneyimlere dayanarak şekilleniyor.

İstihdam sonuçları ve gelecek hedefleri:

Programın istihdam dönüşümleri de takip edilen sonuçlar arasında. 2024-2025 döneminde programa katılan 28 öğrenciden mezuniyet sonrası 7 genç Uludağ Enerji’de çalışmaya başladı. 2025-2026 döneminde de 28 katılımcı arasında 24 son sınıf öğrencisinden 6'sı program sonrasında şirkette istihdam edildi; son sınıf öğrencileri bazında bu oran yüzde 25 olarak kaydedildi.

Uludağ Enerji Grup İnsan Kaynakları Direktörü Balcan Demiröz, programın gençlerin yetkinliklerini keşfetmelerine katkı sağladığını vurguladı: "Gençlerin kariyer yolculuklarının henüz üniversite yıllarında başlamasını önemsiyoruz. Bu nedenle Genç Yetenek Programımızı; gençlerin kendilerini tanımalarına, farklı çalışma alanlarını görmelerine ve geleceklerine dair daha bilinçli kararlar almalarına katkı sağlayan bir gelişim süreci olarak ele alıyoruz."

Şirket, önümüzdeki dönemde de gençlerin enerjisinden ve farklı bakış açılarından beslenmeyi hedefliyor. Programın sunduğu mentorluk ve proje tabanlı öğrenme yöntemleri, katılımcıların mesleki yönelimlerini netleştirmelerine ve iş dünyasına daha hazır bir şekilde adım atmalarına yardımcı oluyor.

GENÇLERİN ÜNİVERSİTEDE EDİNDİKLERİ TEORİK BİLGİLERİ İŞ HAYATINDAKİ UYGULAMALARLA BULUŞTURMALARINI HEDEFLEYEN PROGRAMDA, ÖĞRENCİLER FARKLI DEPARTMANLARDA GÖREV ALARAK İŞ SÜREÇLERİNİ YAKINDAN TANIYOR. 2026-2027 DÖNEMİNDE PROGRAMA KATILAN 38 ÖĞRENCİ, FARKLI EKİP VE ÇALIŞMA ALANLARINDA DENEYİM KAZANARAK KARİYER YOLCULUKLARINA HAZIRLANIYOR.