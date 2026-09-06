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Uludağ Sarıalan'da kamp kuran ailenin çadırına yaklaşan ayı bağırınca uzaklaştı

Uludağ Sarıalan'da kamp kuran ailenin çadırına yaklaşan ayı, ailenin bağırmasıyla ormanlık alana çekildi; o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 09:39

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uludağ Sarıalan'da kamp kuran ailenin çadırına yaklaşan ayı bağırınca uzaklaştı

Uludağ Sarıalan'da kampta beklenmedik ziyaret

Bursa'nın Uludağ sınırları içindeki Sarıalan bölümünde kamp kuran bir ailenin çadırlarına yakın mesafede bir ayı belirdi. Ailenin fark ettiği ayı, çadırların bulunduğu alanda bir süre dolaştı; durum çevrede korku ve panik yarattı.

olayın gelişimi:

İddiaya göre aile çadırlarını kurduktan kısa süre sonra ayıyı gördü. Aile fertleri, gördükleri hayvana karşı bağırarak tepki gösterdi; bu tepki sonrası ayı hızla bulunduğu yerden uzaklaşarak tekrar ormanlık alana kaçtı. Olay sırasında kimsenin yakalandığı veya yaralandığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

görüntüler ve anların kaydı:

Ayının çadırların yakınında dolaştığı anlar, aile fertlerinden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Videoda ayının birkaç dakika çevreyi kontrol ettiği, aile üyelerinin bağırmasıyla bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Görüntüler olayın gelişimini belgeledi ve yaşanan anların net biçimde kayda geçtiği belirtildi.

O ANLAR AİLE FERTLERİNDEN BİRİ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.

O ANLAR AİLE FERTLERİNDEN BİRİ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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