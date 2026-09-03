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UMKE TransAnatolia Rallisi Zonguldak etabında sağlık güvencesi sağladı

TransAnatolia Rallisi'nin Bolu-Zonguldak etabında UMKE ve ambulans ekipleri, Kdz.Ereğli Gümeli Bölüklü Yaylası'nda kesintisiz sağlık desteği verdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

UMKE TransAnatolia Rallisi Zonguldak etabında sağlık güvencesi sağladı

UMKE sahada hazır bulundu

TransAnatolia Rallisi'nin ikinci gününde gerçekleştirilen Bolu-Zonguldak etabı boyunca sağlık tedbirleri, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ekipler tarafından sağlandı. Etap süresince UMKE ile ambulans ekipleri, olası sağlık sorunlarına ve acil durumlara karşı teyakkuz halinde bekledi.

Konum ve görev dağılımı:

Kdz.Ereğli Gümeli Bölüklü Yaylası mevkiinde konuşlandırılan medikal ekipler, sporcuların ve organizasyon görevlilerinin can güvenliğini korumak amacıyla alanda kesintisiz hizmet verdi. Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda yürütülen görevde, zorlu parkur koşullarına uygun tedbirler alındı.

Hızlı müdahale ve sonuç:

Ekipler yarış boyunca meydana gelmesi muhtemel acil durumlara hızlı müdahale için hazır tutuldu ve gerekli tüm tıbbi donanım hazırlandı. Bolu-Zonguldak etabı süresince yürütülen medikal sağlık tedbiri, herhangi bir aksaklık yaşanmadan başarıyla tamamlandı.

ZONGULDAK UMKE TRANSANATOLİA RALLİSİ&#039;NDE SAĞLIK GÜVENCESİ OLDU

ZONGULDAK UMKE TRANSANATOLİA RALLİSİ'NDE SAĞLIK GÜVENCESİ OLDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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