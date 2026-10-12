Ümraniye'de sanat sezonu 22. yarışmaların ödülleriyle şekillendi

Ümraniye 2026-2027 kültür ve sanat sezonunu törenle başlattı:

Ümraniye Belediyesi, 2026-2027 Kültür ve Sanat Sezonu’nu bu yıl 22’ncisi düzenlenen Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları Ödül Töreni ile açtı. Ümraniye Crowne Plaza’da gerçekleştirilen program, piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun dinletisiyle başladı ve sanat, siyaset ile sivil toplumdan çok sayıda ismi bir araya getirdi.

tören ve katılımcılar:

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, belediye meclis üyeleri ile sivil toplum ve sanat dünyasından isimler katıldı. Program kapsamında açılan resim sergisi de sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti.

açılış konuşmasında öne çıkanlar:

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konuşmasında kültür ve sanatın toplumun ortak değerlerini yaşatan, nesiller arasında bağ kuran bir unsur olduğunu vurguladı. Yıldırım, yarışmaların 2004’ten bu yana aralıksız sürdüğünü ve bu yıl 22. kez düzenlendiklerini belirterek şunları söyledi: "Çeyrek asra yaklaşan süreçte Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenmiş bu yarışmalarımıza tam 100 binden fazla eser katılım sağlamıştır."

Yıldırım ayrıca geleneksel yarışmaların tematik yaklaşımlarına değindi; 2024’te tema olarak "Filistin", 2025’te "Aile Yılı" vizyonuna uygun bir tema belirlendiğini, bu yıl ise "Hikayede Serbest", "Şiirde Bayrak" ve "Resimde Kültür Başkenti İstanbul" başlıklarıyla yarışmaların açıldığını ifade etti. Başkan, yarışmalara katılan toplam 3 bin 127 eser ile sanatseverlere ve eser sahiplerine teşekkür etti.

siyaset dünyasından sanat vurgusu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, törende belediyecilik anlayışının yol ve altyapı çalışmalarının ötesinde kültür ve sanatla da tanımlanması gerektiğini söyledi. Yayman, "Kültür sanat birleştirir, ayrıştırmaz; kültür sanat mutluluk verir ve bizi geliştirir." sözleriyle sanatın toplumsal önemine dikkat çekti ve belediye başkanını tebrik etti.

ödüller ve sahipleri:

Bu yılki yarışmalarda dereceye giren eserler şu şekilde ödüllendirildi:

Resim kategorisinde birincilik ödülünü "Çinili Bakış" adlı eseriyle Fatma Kılıç, ikinciliği "Selçuklu Yıldızı" adlı eseriyle Salih Ağaroğlu, üçüncülüğü ise "Değişen İnsanlar Kalan Şehir" adlı eseriyle Ayşe Ağbulut aldı.

Hikaye dalında birincilik ödülünü "Süreyya’nın Saklı Makamı" adlı eseriyle Filiz Gökdemir Köşker, ikinciliği "Son Müstensih" adlı eseriyle Emel Elif Ata, üçüncülüğü ise "Kıvılcım Meyvesi" adlı eseriyle Emin Mete Öztürk kazandı.

Şiir yarışmasında birincilik ödülünü "Nur-ı Cihantab" adlı eseriyle Kerim Ak, ikincilik ödülünü "Hilali Beklerken" adlı eseriyle Elif Şeker Terzi, üçüncülük ödülünü ise "Üçlerin Destanı" adlı eseriyle Mutullah Tiryaki aldı.

Tören, yeni sezonun sanat ve kültür faaliyetlerine ivme kazandırması beklentisiyle sona erdi ve katılımcılar sezon süresince planlanacak etkinliklerin takipçisi olunması çağrısında bulundu.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ 2026-2027 KÜLTÜR VE SANAT SEZONU, BU YIL 22'NCİSİ DÜZENLENEN GELENEKSEL RESİM, HİKAYE VE ŞİİR YARIŞMALARI ÖDÜL TÖRENİ İLE AÇILDI