Üniversite kampüsünde gençlere uluslararası fırsat kapısı açıldı

Uluslararası Gençlik Merkezi kampüste gençlerle buluştu

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsünde gençlere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte katılımcılara merkez tarafından yürütülen gençlik çalışmaları ve sunulan fırsatlar hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Etkinliğin amacı ve sunulan fırsatlar:

Programın temel hedefi, gençlerin sosyal hayata aktif katılımını artırmak ve kişisel gelişimlerine destek olmak olarak açıklandı. Etkinlik kapsamında gönüllülük ağına katılan gençlere kişisel gelişim programları, sosyal ve sanatsal faaliyetler ile gönüllülük çalışmaları tanıtıldı. Ayrıca Avrupa ve uluslararası düzeyde erişilebilen gençlik fırsatları hakkında bilgilendirme yapılarak öğrencilere farklı alanlarda deneyim kazanma imkanları sunuldu.

Sunum ve bilgilendirme oturumlarında, gençlerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olacak atölye ve projelerin yanı sıra Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından yürütülen çeşitli çalışmaların kapsamı hakkında da açıklamalar yapıldı.

Gençlik merkezinin kampüs çalışmaları sürdürülecek:

Yetkililer, merkezin üniversite gençleriyle buluşmalarını sürdürmeyi planladığını vurguladı. Etkinliğin, öğrencilerin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi. Uluslararası Gençlik Merkezi önümüzdeki dönemde de benzer bilgilendirme ve katılım odaklı faaliyetlerini kampüs içinde devam ettireceğini duyurdu.

KAMPÜSTE GENÇLERE GENÇLİK FIRSATLARI TANITILDI