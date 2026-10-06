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Ortaokul öğrencileri şiddete hayır diyerek dijital tehditlere ve dışlamaya dikkat çekti

BEUN Bilim Kafe'de buluşan ortaokul öğrencileri, şiddetin sadece fiziksel olmadığını öğrenip dijital zorbalık ve dışlamaya karşı bilinçlendirildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Ortaokul öğrencileri şiddete hayır diyerek dijital tehditlere ve dışlamaya dikkat çekti

etkinlikte neler konuşuldu:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliği, 2 Ekim Uluslararası Şiddetsizlik Günü farkındalık çalışmaları kapsamında Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda gerçekleştirildi. Programın moderatörlüğünü BEUN Bilim İletişim Ofisi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Melek Toparlak Şahin üstlendi; söyleşiye BEUN Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Okan Bilgin konuşmacı olarak katıldı.

Toparlak Şahin açılışta, şiddete hayır demenin yalnızca fiziksel saldırılara karşı durmak olmadığını; empati, saygı ve sağlıklı iletişimin önemini vurguladı. Program boyunca öğrencilerle interaktif bir sohbet yürütülerek şiddetin farklı biçimleri üzerinde duruldu.

şiddetin kapsamı ve dijital tehlikeler:

Doç. Dr. Okan Bilgin, öğrencilerin verdiği "kötü söz, kavga, siber zorbalık, tehdit" gibi yanıtları temel alarak şiddetin fizikselin ötesinde sosyal ve psikolojik boyutları bulunduğunu anlattı. Bilgin, özellikle yapay zekâ ile ses, metin ve görüntülerle yapılan tehditlerin dijital şiddet oluşturduğunu; arkadaş grubundan dışlanmanın ya da aile içindeki olumsuz söylemlerin de şiddet kapsamına girdiğini belirtti.

Dijital ortamlarda paylaşılan verilerin silinse bile kayıt altında kalabildiğine dikkat çeken Bilgin, paylaşılan her şey kayıt altında uyarısını yaptı ve izinsiz fotoğraf ya da tehdit içerikli iletilerin hukuki sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı.

öğrencilere öneriler ve 4 adımlı formül:

Söyleşide "hocam şaka yaptım" söylemiyle karışan durumlar ele alındı; Bilgin, bir kişinin fiziksel görünüşüyle dalga geçmenin veya oyun sırasında diğer öğrencilerin gülmesinin mağdur için "şaka" değil akran zorbalığı olduğunu vurguladı. Bu tür durumlarla karşılaşan öğrenciler için pratik öneriler paylaşıldı: olay yerinden uzaklaşmak, sakinleşmek için derin nefes almak ve vakit kaybetmeden öğretmenlere veya aileye bildirmek.

Bilgin, zorbalığın dışarıdan nasıl fark edilebileceğine ilişkin işaretleri de sıraladı: aniden içine kapanma, uykusuzluk, iştahsızlık, sürekli üzgün görünme ve ağlama. Şiddet veya baskıya maruz kalan çocuklar için öğretilen altın kural ise açıklandı: "Dur! Uzaklaş! Anlat ve Yardım İste!"

Söyleşinin sonunda öğrencilerin soruları yanıtlandı ve katılımcılar uygulamaya dönük farkındalık öğrendiklerini gösteren coşkulu alkışlarla programı tamamladı. Etkinlik, hem öğrencilere hem de öğretmenlere dijital ve sözlü şiddete karşı alınabilecek somut önlemler konusunda rehberlik etti.

BEUN BİLİM KAFEDE ÖĞRENCİLER ŞİDDETE &quot;HAYIR&quot; DEDİ

BEUN BİLİM KAFEDE ÖĞRENCİLER ŞİDDETE "HAYIR" DEDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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