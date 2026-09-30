Üniversite toplulukları Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de ortak üretim platformu kurdu

Mersin'de düzenlenen "Üniversite Toplulukları Buluşması"na dört üniversiteden öğrenci toplulukları, iş dünyası temsilcileri, girişimcilik ve teknoloji aktörleri ile sivil toplum kuruluşları katıldı. Etkinlik, katılımcılar arasında iletişimi güçlendirmeyi, ortak projeler geliştirmeyi ve yeni iş birlikleri oluşturmayı hedefledi.

Toplantının odağı ve katılımcılar:

Etkinlik Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde, Google Geliştirici Grupları (GDG) Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) iş birliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin mekanlarında gerçekleştirildi. Buluşmaya katılan öğrenci toplulukları ile iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri, özellikle gençlerin proje üretimini artıracak mekanizmalar ve ortak çalışma modelleri üzerinde durdu.

Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in sundukları:

Organizasyon yetkilileri, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in öğrencilerin taleplerinden doğduğunu ve mekanların öğrenciler, STK'lar ile iş dünyasının kullanımına uygun şekilde tasarlandığını vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada etkinlikte, "Aslında ‘Kampüs Mersin’ ve ‘Garaj Mersin’ fikri tamamen sizlerin düşüncesi. Sizlerin fikri, sizlerin bizlerden talebi. Alanımızın tamamını öğrencilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, iş dünyasının kullanacağı şekilde tasarladık" dedi.

Özada, toplantı ve eğitim salonlarının üyelik ve rezervasyon sistemiyle ücretsiz kullanılabildiğini belirterek, "Artık firmaları da davet edeceğiniz bir eviniz var. Hedefimiz ortak bir gelişim platformu oluşturmak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Özada, "İletişim çağında biz topluluklar bir araya gelmek zorundayız. Eğer biz bir araya gelemiyorsak, biz sizi bir araya getiremiyorsak bu bizim için bir sorundu ve biz de bu soruna en güzel çözümü ‘Kampüs Mersin’ ve ‘Garaj Mersin’den verdiğimize inanıyoruz" sözleriyle amaçlarını özetledi.

Etkinlik, topluluklar arası ağ kurmayı kolaylaştırarak kısa vadede ortak atölye, eğitim ve proje geliştirme fırsatlarını artırmayı, orta ve uzun vadede ise kent içi ekosistemde sürdürülebilir iş birliklerinin oluşmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, sunulan mekan ve imkanların, firmalarla doğrudan temasla projelerin ticarileştirilmesine de kapı aralayacağı görüşünde birleşti.

MERSİN'DE DÖRT ÜNİVERSİTEDEN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI, İŞ DÜNYASI, GİRİŞİMCİLİK, TEKNOLOJİ VE SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.