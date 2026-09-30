112 gönüllülerinden Dokuzçam'a 400 kitap ve spor desteği

Muğla 112'den Dokuzçam'da kitap ve spor desteği

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının katkılarıyla temin edilen 400 kitap, Menteşe Dokuzçam Mahallesi'ndeki anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaştırıldı. Kitap seçimi öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak yapıldı ve okula ayrıca futbol ve voleybol topları teslim edildi.

kitap seçimi ve dağıtım:

Dağıtılan kitaplar arasında Dünya Klasikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Tavsiye Listesi'nden seçilen eserler yer aldı. Bu yaklaşım, her eğitim kademesindeki öğrenciye uygun içerik sunmayı hedefledi. Kitapların okul kütüphanelerine ve sınıflara yerleştirilmesi ile çocukların okuma alışkanlığının teşvik edilmesi amaçlandı.

etkinlik ve 112 eğitimi:

Etkinlik sırasında 112 çalışanları öğrencilerle bir araya gelerek hem futbol ve voleybol oynadı hem de kitapları inceleyip sohbet etti. Program kapsamında öğrencilere 112 Acil Çağrı Sistemi ve tek numara uygulaması hakkında bilgi verildi; acil durumlarda 112'nin doğru kullanılmasının ve çağrı sırasında eksiksiz bilgi vermenin önemi vurgulandı.

Gerçekleştirilen çalışma, öğrencilerin kitapla buluşmasını sağlarken spor malzemeleriyle okulun sosyal ve sportif faaliyetlerine de katkı sundu. Katkı sağlayan 112 çalışanlarının yerel düzeydeki bu destekleri, hem kültürel hem de toplumsal fayda sağlamayı hedefliyor.

MUĞLA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NDEN DOKUZÇAM’A 400 KİTAPLIK DESTEK