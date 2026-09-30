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kula'da duyarlı esnaf bulduğu altını sahibine teslim etti

Kula'da alışveriş sonrası altınını düşüren Muhammed Koyuncu'nun eşyası, duyarlı esnaf Yasin Kaçar ve Kula Beyza Kuyumculuk sayesinde sahibine ulaştı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

kula'da duyarlı esnaf bulduğu altını sahibine teslim etti

Kula'da esnaf örnek davranış sergiledi

Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleşen olayda, alışveriş sonrası altınını düşüren Muhammed Koyuncunun kaybı, bölgedeki duyarlı esnaf sayesinde giderildi. İş yeri önünde bulunan altını bulan Kaçar Susamcılık sahibi Yasin Kaçar, nesnenin sahibine ulaşması için hemen harekete geçti.

Olayın gelişimi:

Kuyumculuk alışverişinden ayrıldıktan sonra bir süre sonra Kaçar Susamcılık işletmesinin önünden geçen Koyuncu, satın aldığı altını fark etmeden bölgeden ayrıldı. İşyeri önünde bulunan altını bulan Yasin Kaçar, kısa süre önce altının Kula Beyza Kuyumculuktan alınmış olabileceğini değerlendirerek bulduğu eşyayı doğrudan kuyumcuya götürdü.

Kuyumcunun desteğiyle yapılan araştırma sonucu, bulunan altının Muhammed Koyuncuya ait olduğu belirlendi ve Koyuncu'ya ulaşılarak altın eksiksiz şekilde kendisine teslim edildi.

Toplumsal yankı ve teşekkür:

Olayda herhangi bir maddi kayıp yaşanmadan sahibine ulaştırılan altının teslimi, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Altını teslim alan Muhammed Koyuncu, kendisine ulaşılmasını sağlayan Yasin Kaçar ve Kula Beyza Kuyumculuka teşekkür etti.

Yaşanan olay, küçük yerleşim yerlerinde karşılaşılan kayıp eşyaların hızlı ve güvenilir şekilde sahibine ulaştırılmasında esnaf-topluluk iş birliğinin önemini bir kez daha gösterdi.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE ALIŞVERİŞ YAPTIKTAN SONRA ALTININI DÜŞÜREN VATANDAŞIN İMDADINA DUYARLI...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE ALIŞVERİŞ YAPTIKTAN SONRA ALTININI DÜŞÜREN VATANDAŞIN İMDADINA DUYARLI ESNAF YETİŞTİ. İŞ YERİ ÖNÜNDE BULUNAN ALTINI SAHİBİNE ULAŞTIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇEN ESNAF, ALTININ SAHİBİNE TESLİM EDİLMESİNİ SAĞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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