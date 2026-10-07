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Üniversitenin iyilik standı BAİBÜ köy okuluna bin kitap ve 250 oyuncak dağıttı

BAİBÜ'nün personel etkinliğinde toplanan yaklaşık bin kitap, 250 oyuncak ve kırtasiye malzemesi Bolu Çimento Çaydurt İlkokulu öğrencilerine teslim edildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üniversitenin iyilik standı BAİBÜ köy okuluna bin kitap ve 250 oyuncak dağıttı

etkinlik ve bağış süreci:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından haziran ayında düzenlenen personel şenliğinde kurulan "İyilik Standı", üniversite çalışanları ve ailelerinin gönüllü katkılarıyla toplanan yardım malzemelerini köy okuluna ulaştırdı. Şenliğe yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı etkinlikte, personel tarafından bırakılan kitap, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanmak üzere bir araya getirildi.

dağıtım günü ve okul etkinliği:

Toplanan malzemelerin teslimi, belirlenen köy okullarından Bolu Çimento Çaydurt İlkokulu'nda gerçekleştirilen programla yapıldı. Etkinlik kapsamında yaklaşık bin kitap, 250 oyuncak ve çeşitli kırtasiye malzemesi öğrencilere verildi. Öğrencilerin yüz boyama etkinliğiyle renklendirilen programda çocuklar hem hediyelerini aldı hem de düzenlenen aktivitelere katılarak keyifli vakit geçirdi.

katkı ve değerlendirmeler:

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, personel şenliği sırasında açılan "İyilik Standı"yla yapılan toplanmanın bugün teslim edildiğini belirterek, çocukların sevincine ortak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yiğit, çocukların üniversite için gelecekteki adaylar olduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Yavuz Akçi ise bağışların tamamen personel gönüllülüğüyle sağlandığını, toplanan malzemelerin 200-250 oyuncak aralığında olduğunu ve paylaşılan iyiliğin çoğaldığına inandıklarını söyledi. Akçi, bir çocuğun yüzündeki gülümsemenin her türlü maddi karşılıktan daha değerli olduğunu vurguladı.

Programa Vali Yardımcısı İsa Erkan Eratlı, BAİBÜ Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, akademisyenler, muhtarlar ve davetliler katıldı. Etkinlik, hem bağış kültürünün güçlendirilmesi hem de köy okulundaki öğrencilerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına destek sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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