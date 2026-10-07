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Silvan'da kavşakta çarpışma: araçlar kaldırıma savruldu, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aracın kavşakta çarpışması sonucu araçlar kaldırıma savruldu; 112 ekipleri müdahale edip yaralıları hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silvan'da kavşakta çarpışma: araçlar kaldırıma savruldu, 2 yaralı

Silvan ilçe merkezinde trafik kazası

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak kaldırım taşlarına çarptı ve burada durabildi.

Müdahale ve ilk tespitler:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, gerekli tıbbi değerlendirme için yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk gözlemlerde çarpışmanın ardından araçların kontrolünü kaybettiği ve kaldırım taşlarına çarparak durduğu kaydedildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin tespit edilmesi için ifadelerin alınması ve delillerin değerlendirilmesi sürecinin devam ettiğini bildirdi.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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