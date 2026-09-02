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Mezarlığın maskotu oldular: Baran Aladağ ve 50 sincap

Çanakkale Şehir Mezarlığı'nda görevli Baran Aladağ, her sabah fındık, fıstık ve cevizle beslediği sincaplarla yakınlık kurdu; sayıları 50'ye ulaştı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:23

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mezarlığın maskotu oldular: Baran Aladağ ve 50 sincap

Mezarlığın maskotu oldular: Baran Aladağ ve 50 sincap

Çanakkale Şehir Mezarlığı'nda çalışan 41 yaşındaki Baran Aladağ, mezarlıkta yaşayan sincaplarla kurduğu sıcak ilişkiyle dikkat çekiyor. Başlangıçta yalnızca iki sincabı besleyen Aladağ, zaman içinde hem sincapların güvenini kazandı hem de sayıları 40-50 aralığına ulaştı.

başlangıç ve büyüme:

Aladağ, sincaplarla dostluğunun mezarların üstüne bıraktığı fındık ve fıstıktan başladığını anlatıyor. İlk etapta sadece iki sincapla ilişki kuran Aladağ, düzenli besleme ve sabırlı yaklaşımı sayesinde onların yanına yaklaşmalarını sağladı. Zamanla sincapların sayısı arttı ve bazılarına 'Boncuk', 'Can', 'Yiğit', 'Zeytin' ve 'Badem' gibi isimler verdi.

günlük rutin ve destek:

Aladağ sincapları her sabah fındık, fıstık ve ceviz ile besliyor; sabah erken gelip besleme yaptıktan sonra görevine başlıyor, işini bitirdiğinde tekrar sincaplarla vakit geçiriyor. Beslemeye destek veren hayırseverler ile Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de zaman zaman ceviz ve benzeri yiyecekler getiriyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde sincaplar geniş ilgi gördü; yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler de mezarlığı ziyaret edip sincaplara fındık, fıstık ve ceviz getirdi. Aladağ, bu ilginin kendisini mutlu ettiğini belirtiyor, ancak bazı kişilerin farklı yorumları olduğunu da ifade ediyor.

Çanakkale Şehir Mezarlığı'nda başlayıp büyüyen bu ilişki, hem Aladağ'ın sabrını hem de kentteki hayvanlara gösterilen merhameti gözler önüne seriyor; sincaplar bugün mezarlığın adeta maskotu haline geldi.

ÇANAKKALE ŞEHİR MEZARLIĞINDA 4 YILDIR GÖREV YAPAN 41 YAŞINDAKİ BARAN ALDAĞ&#039;IN MEZARLIKTA YAŞAYAN...

ÇANAKKALE ŞEHİR MEZARLIĞINDA 4 YILDIR GÖREV YAPAN 41 YAŞINDAKİ BARAN ALDAĞ'IN MEZARLIKTA YAŞAYAN SİNCAPLARLA ARASINDAKİ BAĞ GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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