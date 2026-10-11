Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Urfa yol ayrımında çarpışma: hafif ticari araç ters döndü, 7 yaralı

Adıyaman'da Urfa yol ayrımı kavşağında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 06:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Urfa yol ayrımında çarpışma: hafif ticari araç ters döndü, 7 yaralı

Kazanın oluş şekli ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında, Mustafa G. idaresindeki 52 HT 501 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 AGB 361 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç ters döndü ve her iki araçta da hasar meydana geldi.

Yaralananlar ve müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa G. ile otomobilde bulunan Onur G., Sedat G., Yağmur G., Ömer Asaf G., Alya Nur G. ve Meryem V. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yağmur G. (22), Alyanur G. (7 aylık) ve Meryem V. (18) isimli kişilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma ve bölgedeki trafik durumu:

Olayın ardından jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve trafik akışı güvenlik önlemleriyle kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3’Ü AĞIR 7 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3’Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de kamyonetle pikabın kafa kafaya çarpışması: sürücü sıkıştı, 2 yaralı
images

Talas'ta kontrolden çıkan araç çarpma sonrası alev aldı, iki kişi yaralandı
images

Sarıyer'de Maslak yönünde çarpışma: iki araç yanarak kullanılamaz hale geldi
images

Bağcılar'da pazar caddesi'nde yürüyen kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de kamyonetle pikabın kafa kafaya çarpışması: sürücü sıkıştı, 2 yaralı

Talas'ta kontrolden çıkan araç çarpma sonrası alev aldı, iki kişi yaralandı

Sarıyer'de Maslak yönünde çarpışma: iki araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Bağcılar'da pazar caddesi'nde yürüyen kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması