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Bağcılar'da pazar caddesi'nde yürüyen kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Bağcılar Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde akşam saatlerinde yürüyen bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti; polis soruşturmayı sürdürüyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 04:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bağcılar'da pazar caddesi'nde yürüyen kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Bağcılar'da pazar caddesi'nde yürüyen kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Bağcılar Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin açtığı ateş sonucu sokakta yürüyen bir vatandaş hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden kişi belirlendi. Polis, sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Polis ve adli süreç:

Olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yürüttü ve yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için soruşturmayı sürdürüyor.

Olayla ilgili yetkililerden ve polis kaynaklarından gelecek yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.

BAĞCILAR’DA SOKAKTA YÜRÜYEN BİR KİŞİ, KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR ŞAHSIN SİLAHLI SALDIRISINA...

BAĞCILAR’DA SOKAKTA YÜRÜYEN BİR KİŞİ, KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR ŞAHSIN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRAYARAK HAYATINI KAYBETTİ. POLİS EKİPLERİ, SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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