Talas'ta kontrolden çıkan araç çarpma sonrası alev aldı, iki kişi yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:

Kayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 34 EFE 77 plakalı otomobilin sürücüsü B.K.B. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce park halindeki başka bir otomobile, ardından bir ağaca çarparak savruldu ve alev aldı.

Kazada araçta bulunan sürücü B.K.B. ile yolcu E.İ. çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yangının söndürülmesi ve sağlık durumu:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan B.K.B.'nin durumu ağır olarak bildirildi.

trafik tedbirleri ve soruşturma:

Polis ekipleri kaza sonrası yolu tamamen trafiğe kapattı ve bölgedeki güvenlik önlemlerini aldı. Otomobil, incelemelerin ardından çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay anı ve aracın yanışı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı; kayıtlar olay yerindeki müdahaleler için de delil niteliği taşıyor.

KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ÖNCE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLE ARDINDAN DA AĞACA ÇARPARAK, ALEV ALDI. KAZADA 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANIRKEN, OTOMOBİLİN YANMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.