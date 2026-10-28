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Uşak belediyesi başkan vekili Terekeci Özkan'dan 29 ekim mesajı

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma çağrısı yaparak 29 Ekim'i birlik, umut ve sorumluluk vurgusuyla kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uşak belediyesi başkan vekili Terekeci Özkan'dan 29 ekim mesajı

Uşak belediyesi başkan vekilinin mesajı:

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı açıklamada, Cumhuriyetin Türk milletinin en büyük kazanımlarından biri olduğunu vurguladı. Terekeci Özkan, mesajında Cumhuriyetin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en kıymetli sonucu olduğunu belirterek 29 Ekim 1923 tarihinin milletimizin kendi kaderini tayin etme iradesinin simgesi olduğunu kaydetti.

cumhuriyetin değeri ve mirası:

Mesajında Cumhuriyet kavramını sadece geçmişin bir gururu olarak görmediklerini, aynı zamanda geleceğe ışık tutan temel bir değer olarak benimsediklerini ifade eden Terekeci Özkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. 'Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği büyük mücadelenin en değerli kazanımıdır' sözleriyle bu anlayışı özetledi.

geleceğe yönelik çağrı ve ortak sorumluluk:

Terekeci Özkan, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmanın ve bunları gelecek nesillere aktarmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti. Açıklamasında özgürlük, eşitlik, adalet ve dayanışma ilkelerine vurgu yaparak, bu değerlerle hareket edilmesinin birlik ve beraberliği her şartta güçlendireceğini söyledi. Ayrıca kent ve ülke için çalışmaya devam edeceklerini, Cumhuriyetin ışığında umut ve hedefleri büyüterek geleceğe güvenle yürüyeceklerini dile getirdi.

Mesajın sonunda Terekeci Özkan, 'Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum' ifadelerini kullanarak, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü kutladı ve vatandaşlara özgürlük, barış ve huzur dolu yarınlar diledi.

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA...

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, CUMHURİYET’İN TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK KAZANIMLARINDAN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, CUMHURİYET’İN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMANIN VE GELECEK NESİLLERE AKTARMANIN ORTAK SORUMLULUK OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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