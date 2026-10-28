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Uşak’ta cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle yükseldi

Uşak'ta 29 Ekim'in 103. yılı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreniyle kutlandı; törene protokol ve öğrenciler katıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:40

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Uşak’ta cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle yükseldi

Uşak'ta 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Uşak'ta tören düzenlendi. Etkinlik, kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı ve kamu kurumları ile eğitim camiasından geniş katılım sağlandı.

Törenin başlangıcı:

Tören, Vali Serdar Kartal, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler ve Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından katılımcılar anıta saygı duruşunda bulundu.

Katılımcılar ve program akışı:

Programa Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Etkinlik, Uşak'ta Cumhuriyet bilincinin yaşatılmasına yönelik resmi kutlamaların ilk halkasını oluşturdu ve kent merkezinde düzenlenen diğer programlara zemin hazırladı.

UŞAK’TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE KUTLANDI.

UŞAK’TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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