Tilkinin minare macerası: iki tilki bahçe kenarında yiyecek ararken görüntülendi

tilki minarede görüntülendi:

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Hamam Mahallesindeki Karatahta Camiinin minaresinde bir tilkinin tırmanış anları mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Kuşların peşinden minareye çıkan tilki bir süre yüksek noktada bekledi, ardından aşağıya inip gözden kayboldu.

bahçede yiyecek arayan iki tilki:

Aynı ilçenin Palantepe Mahallesinde, Çiçekçi Koyağı mevkiinde ise iki tilki yiyecek ararken bahçe kenarında görüldü. Vatandaşlar tilkilerin hareketlerini telefon kameralarıyla kaydetti; görüntüler doğal yaşamın yerleşim alanlarına yaklaşabildiğini gösterdi.

bölgede artan gözlemler:

Yerel kaynaklar, son günlerde bölgede tilkilerin yoğun olarak görüldüğünü ifade etti. Görüntülenen tilkilerin davranışları mahalle sakinlerinin ilgisini çekti ve anlar sosyal medyada paylaşıldı.

MUT İLÇESİNE BAĞLI PALANTEPE MAHALLESİ'NDE YİYECEK ARAYAN İKİ TİLKİ, ÇİÇEKÇİ KOYAĞI MEVKİİNDE BAHÇE KENARINDA BULUNANLARIN YANINA GELDİ. O ANLAR TELEFONLA GÖRÜNTÜLENDİ.