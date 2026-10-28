Dolar 49,8326 +0,10%
Euro 55,4866 +0,22%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.509,08 -0,29%
EUR/USD 1,1140 +0,08%
Brent Petrol 111,38 +1,80%
--°

Okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki Ömer Halis toprağa verildi

Karadeniz Ereğli'de okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 3. sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım hayatını kaybetti, cenazesi Kestaneci'de toprağa verildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki Ömer Halis toprağa verildi

Olayın gelişimi:

Karadeniz Ereğli ilçesinde İhsan Yılmaz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ömer Halis Yıldırım, okulda rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk için yapılan müdahalelere rağmen, yetkililerce kalp krizi geçirdiği bildirildi ve Yıldırım hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve defin:

Yıldırım'ın cenazesi, Kestaneci Köyü Mahallesi'ndeki Kestaneci Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Namazın ardından küçük çocuğun cenazesi Kestaneci köyü mezarlığında toprağa verildi.

Katılımcılar ve toplumda yarattığı etki:

Vefatı ailesini, okul arkadaşlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu. Cenaze törenine Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş ile ailenin yakınları, sevenleri ve sınıf arkadaşları katıldı. Tören, ilçede derin bir üzüntüye yol açtı.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE OKULDA RAHATSIZLANMASININ ARDINDAN KALDIRILDIĞI HASTANEDE...

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE OKULDA RAHATSIZLANMASININ ARDINDAN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN 9 YAŞINDAKİ İLKOKUL ÖĞRENCİSİ ÖMER HALİS YILDIRIM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

yeşilvadi sitesinde iki çocuğun adı park ve spor sahasında ölümsüzleştirildi
images

Şehitkamil'de 103 araçlık cumhuriyet kortejine çağrı
images

Atlas Az Görme Rehabilitasyon Merkezi çocuklarda erken müdahaleyle bağımsızlığa...
images

Karabük Yenişehir'de 29 ekim kutlamaları başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekman'da yağışta virajı alamayan tır devrildi, belediye personeli sürücüyü kurtardı

Anadolu otoyolunda son anda engel: Hendek gişelerinde 950 gram skunk ele geçirildi

Müşteri gibi girip tezgahtaki telefonu çaldı; fırın kamerası anbean kaydetti

Sukkur'da lpg tankeri patlaması can aldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı