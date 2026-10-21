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Uşak'ta NMB tekstil tesisinde çıkan yangına ekipler yoğun müdahale ediyor

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ndeki NMB tekstil elyaf ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı; itfaiye, AFAD ve jandarma müdahale ediyor, duman şehirden görünüyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Uşak'ta NMB tekstil tesisinde çıkan yangına ekipler yoğun müdahale ediyor

Uşak'ta NMB tekstil tesisinde çıkan yangına ekipler yoğun müdahale ediyor

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren NMB tekstil'e ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yeri ve müdahale:

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, AFAD ekipleri tesiste bulunması muhtemel kimyasal madde nedeniyle gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Müdahale çalışmaları yoğun şekilde sürüyor ve ekipler yangının kontrol altına alınması için seferber durumda.

Görüntüler ve kentteki etkiler:

Fabrikadaki yangın dron ile havadan görüntülendi; tesisten yükselen yoğun duman kent genelinde birçok noktadan göründü. Yetkililer, bölgedeki çalışmaların ve güvenlik önlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili ekiplerin müdahalesi sürüyor ve durumla ilgili gelişmeler yetkililerce takip ediliyor.

UŞAK TEKSTİL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ&#039;NDE FAALİYET GÖSTEREN BİR ELYAF VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE...

UŞAK TEKSTİL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN BİR ELYAF VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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