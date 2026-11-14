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Akçadağ'da sürücü direksiyonu kaybedince otomobil kayısı bahçesine düştü

Akçadağ Başpınar Mahallesi Develi yolu üzerinde öğle saatlerinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kayısı bahçesine uçtu; sürücü yara almadı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akçadağ'da sürücü direksiyonu kaybedince otomobil kayısı bahçesine düştü

Kazanın ayrıntıları:

Olay, Malatya’nın Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi Develi yolu üzerinde, öğle saatlerinde meydana geldi. Seyir hâlindeki ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayısı bahçesine uçtu.

Hasar ve sağlık durumu:

Kazada sürücü yaralanmadı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma:

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA&#039;NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAYISI BAHÇESİNE UÇTU. KAZADA ŞANS ESERİ...

MALATYA'NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAYISI BAHÇESİNE UÇTU. KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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