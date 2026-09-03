Termal'de otelden çıkarılan 110 çalışan alacakları için direniyor

eylem ve talepler devam ediyor:

Yalova’nın Termal ilçesinde faaliyet gösteren Grand Termal Yalova Resort Hotel & SPA’da işten çıkarılan yaklaşık 110 işçi, maaş ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle protestolarını sürdürüyor. TÜM OTİS tarafından yapılan açıklamada, çalışanların sadece gecikmiş maaşları değil; kıdem ve ihbar tazminatları, kullanılmayan yıllık izin ücretleri, fazla mesai ve diğer işçilik alacaklarının da eksiksiz olarak talep edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Temmuz ayı maaşlarının yalnızca küçük bir bölümünün ödendiği öne sürülürken, işçilerin alacakları tamamen ödenene dek eylemlerini bırakmayacaklarını belirttikleri aktarıldı. Eyleme katılan işçilerden gelen ortak mesaj şu şekilde: "Biz sadaka istemiyoruz. Biz sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz."

çalışma koşulları ve güvenlik iddiaları:

TÜM OTİS açıklamasında, oteldeki çalışma koşullarına ilişkin çeşitli iddialar da gündeme getirildi. Çalışanlar, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını, dönem dönem kötü şartlarda yemek yemek zorunda kaldıklarını ve iş yerindeki can güvenliği ile ilgili eksiklikler bulunduğunu ifade etti. Sendika, otel yönetimine daha önce iletilen sorunların çözülmesi çağrısında bulundu.

Bunun yanı sıra, çalışanlar görev yaptıkları dönemde bazı yabancı uyruklu kişilerin gerekli çalışma iznine sahip olmadan, ayrıca reşit olmayan kişilerin de istihdam edildiğine tanık olduklarını iddia etti. Söz konusu kişilerin de haklarını alamadığı öne sürülerek, ilgili kurumlara bu iddiaların araştırılması çağrısı yapıldı.

mağduriyetin boyutu ve belge iptali:

Açıklamada, otelde konaklamak zorunda kalan bazı çalışanların durumunun daha ağır olduğu, bu kişilerin yaklaşık 28 gündür elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı iddia edildi. İşçiler, ücretlerinin yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarının eksiksiz şekilde ödenmesini talep ediyor.

Öte yandan, otelin Turizm İşletmesi Belgesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay iptal edildiği bildirildi. TÜM OTİS, çalışanların temel ihtiyaçlarının karşılanması, iş yerindeki can güvenliği iddialarının araştırılması ve tüm alacakların ödenmesi çağrısını yineliyor. İşçiler ise haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtirken, ortak taleplerini bir kez daha şöyle özetlediler: "Biz ne eksik istiyoruz ne de fazla. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz."

TERMAL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GRAND TERMAL OTEL’DE İŞTEN ÇIKARILAN YAKLAŞIK 110 İŞÇİ, MAAŞ VE DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMESİ TALEBİYLE PROTESTOLARINI SÜRDÜRÜYOR.