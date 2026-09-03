Maksat Asanaliyev ulusal güvenlik komitesinin başkanlığına atandı

Maksat Asanaliyev resmen UKMK başkanı oldu

48 yaşındaki Maksat Asanaliyev, Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi'nin (UKMK) yeni başkanı olarak göreve getirildi.

Atama süreci:

Asanaliyev'in adaylığı, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından parlamento onayına sunuldu. Milletvekilleri, Asanaliyev'in başsavcılık görevinden alınarak UKMK Başkanlığına atanmasını destekledi ve Cumhurbaşkanı Caparov'un imzaladığı kararnameyle atama resmen gerçekleşti.

Kariyeri ve görev geçmişi:

Asanaliyev, Haziran 2024'ten bu yana başsavcı olarak görev yapıyordu; Haziran ayında başsavcılık görevinden istifa etmiş ve sonrasında UKMK Başkanlığını vekaleten yürütmüştü. Yeni atamayla birlikte Asanaliyev, UKMK'nın kalıcı başkanı olarak görevine başlayacak.

CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV (SAĞDA), ULUSAL GÜVENLİK DEVLET KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA MAKSAT ASANALİYEV'İ (SOLDA) ATADI