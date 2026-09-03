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Maksat Asanaliyev ulusal güvenlik komitesinin başkanlığına atandı

48 yaşındaki Maksat Asanaliyev, Haziran'da istifa edip vekaleten yürüttüğü UKMK başkanlığına Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un atamasıyla resmen atandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 21:53

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Maksat Asanaliyev ulusal güvenlik komitesinin başkanlığına atandı

Maksat Asanaliyev resmen UKMK başkanı oldu

48 yaşındaki Maksat Asanaliyev, Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi'nin (UKMK) yeni başkanı olarak göreve getirildi.

Atama süreci:

Asanaliyev'in adaylığı, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından parlamento onayına sunuldu. Milletvekilleri, Asanaliyev'in başsavcılık görevinden alınarak UKMK Başkanlığına atanmasını destekledi ve Cumhurbaşkanı Caparov'un imzaladığı kararnameyle atama resmen gerçekleşti.

Kariyeri ve görev geçmişi:

Asanaliyev, Haziran 2024'ten bu yana başsavcı olarak görev yapıyordu; Haziran ayında başsavcılık görevinden istifa etmiş ve sonrasında UKMK Başkanlığını vekaleten yürütmüştü. Yeni atamayla birlikte Asanaliyev, UKMK'nın kalıcı başkanı olarak görevine başlayacak.

CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV (SAĞDA), ULUSAL GÜVENLİK DEVLET KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA MAKSAT...

CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV (SAĞDA), ULUSAL GÜVENLİK DEVLET KOMİTESİ BAŞKANLIĞINA MAKSAT ASANALİYEV'İ (SOLDA) ATADI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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