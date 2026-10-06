Uzaydan Adanalılara selam: NASA astronotu Deniz Burnham'ın Türkiye mesajı

Göreve hazırlık ve tarih:

Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde doğan NASA astronotu Deniz Burnham, ilk uzay görevi için yoğun eğitim sürecinde. Burnham, Mart 2027’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilmesinin planlandığını ve görevin yaklaşık 7 ay süreceğini belirtti. Şu aşamada Expedition 76 için yürütülen hazırlıkların, uzun süreli uzay çalışmaları kapsamında kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

Burnham yaptığı açıklamada, eğitim ve görev planlamasının uluslararası iş birliğinin bir ürünü olduğunu; bu tür misyonların çok sayıda ülke ve kurumun katkısıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Türkiye iş birliği ve Artemis vurgusu:

Konuşmasında Türkiye’nin uzay çalışmalarına katılımına dikkat çeken Burnham, Türkiye’nin Artemis Anlaşmaları’na katılmasıyla ilgili olarak ülkeyi 71. ülke olarak karşıladıklarını söyledi. Bu adımı, keşif açısından olağanüstü geçen bir yılın anlamlı kilometre taşlarından biri olarak niteledi.

Burnham ayrıca NASA’nın ortaklarıyla elde ettiği ilerlemeleri anlattı: "NASA, ortaklarıyla birlikte neredeyse imkansızı başardı: Artemis II görevi kapsamında 4 astronotu Ay’ın çevresine gönderdi ve Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi çığır açan bilim misyonlarını başardı." Türkiye’nin uzay programındaki gelişmeleri, 2 astronotunu uzaya gönderme hedefini ve ilk Ay görevi olan AYAP-1 çalışmalarıyla sağlanan ilerlemeyi izlediklerini ifade etti.

Etkinlik ve topluluk vurgusu da yapan Burnham, Türkiye’nin küresel uzay topluluğunu bir araya getiren TEKNOFEST ve Uluslararası Uzay Kongresi gibi platformların önemine değindi ve bu etkinliklerin iş birliğini güçlendirdiğini belirtti.

Kişisel bağ ve Türkçe selam:

Burnham, konuşmasını kişisel anılarla sürdürdü; anneannesi Aynur’un Eceabatlı, dedesi Kadir’in Afyonlu olduğunu, anneannesinin kendilerini Türk yemekleriyle büyüttüğünü ve dedesinin uzaya olan merakının aileyi etkilediğini anlattı. Ailesiyle arka bahçede teleskopla yıldızları izlediklerini, dedesinin kendi teleskoplarını yaptığını ve bu anıların onu uzaya yönlendiren etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Türkçe devam eden Burnham, "Birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılacağım. Uzaydan anneanneme ve dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım" diyerek hem aile fertlerine hem de memleketine özel bir selam gönderdi.

Kapanışında Burnham, NASA adına Türkiye’yi Artemis Anlaşmaları topluluğuna katılırken karşılamaktan onur duyduklarını ve önümüzdeki yıllarda birlikte başarılacaklar için heyecanlı olduklarını tekrar etti.

Adana doğumlu NASA astronotu Deniz Burnham birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceğini belirterek, "Uzaydan anneanneme ve dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım" dedi.