Uzman uyarısı: kış aylarında çocuklarda enfeksiyonlara karşı hijyen ve beslenme öncelikli

Çocuklarda kış enfeksiyonları artıyor

Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlarda geçirilen sürenin uzaması ve okul, kreş gibi toplu ortamlarda yakın temasın artmasının çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığını yükselttiğini belirtti. Mevsim geçişlerinde nezle, grip, RSV, orta kulak iltihabı, farenjit ve tonsillit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra bronşit ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında da artış gözlendiği ifade edildi.

Hangi hastalıklar daha sık görülüyor:

Uzman, özellikle soğuk aylarda viral etkenlere bağlı hastalıkların yaygınlaştığını; sık karşılaşılan tablolar arasında soğuk algınlığı (nezle), influenza (grip), RSV enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, farenjit/tonsillit, ayrıca alt solunum yolu tutulumuyla seyreden bronşit ve zatürre bulunduğunu söyledi. Bu viral enfeksiyonların büyük kısmında antibiyotik gerekmeyebileceği vurgulandı.

Korunma ve evde bakım önerileri:

Hastalıktan korunmada en temel önlemler olarak el hijyeni, kapalı alanların sık sık havalandırılması ve mümkün olduğunca kapalı mekânda geçirilen sürenin azaltılması öne çıkıyor. Toplu kullanım alanları olan okul, oyun alanları ve kreşlerin düzenli havalandırılması birinci kural olarak belirtildi. Ev içinde emzirme devam etmeli, çocuklara bol sıvı verilmeli ve yeterli dinlenme sağlanmalıdır.

Ağrı ve ateş varlığında uygun dozda ağrı kesici ve ateş düşürücülerin kullanılabileceği, beslenmede C vitamini ağırlıklı ve protein zengini öğünlerin bağışıklık yanıtını desteklemede olumlu etki sağlayacağı ifade edildi. Antibiyotik gerekliliği durumunda kararın aileler tarafından değil, hekimler tarafından verilmesi gerektiği özellikle vurgulandı.

Her soğuk algınlığı veya nezle tablosunda hastaneye başvurmanın gerekli olmadığı; ancak 38°C üstü ateş, ateşin 3 günden uzun sürmesi, genel durum bozulması, beslenme azalması, bilinç bulanıklığı, hızlı solunum veya nefes darlığı gibi bulguların görüldüğünde hemen tıbbi yardım aranması gerektiği belirtildi.

Dr. Hüseyin Yıldız’ın uyarıları, basit hijyen ve bakım önlemleriyle vakaların çoğunun evde yönetilebildiğini; ancak ağırlaşma belirtileri görüldüğünde gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemini hatırlatıyor.

MEDİCANA KONYA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BÖLÜMÜ'NDEN UZM. DR. HÜSEYİN YILDIZ