BEÜN öğretim üyesinden kritik uyarı:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, heyelana yatkın bölgelerde mühendislik önlemleri alınmadığı takdirde, özellikle artan ve şiddetlenen yağışlarla beraber heyelan olaylarının daha sık yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kutoğlu, üniversite bünyesinde geliştirilen ve uydu verileri ile yapay zekâ kullanan heyelan duyarlılık haritalarının topluma sunulduğunu belirtti.

heyelan riskini belirleyen ana etkenler:

Prof. Dr. Kutoğlu'na göre heyelanın oluşumunda en belirleyici üç ana faktör arazi eğimi, zemin yapısı ve zemindeki su miktarıdır. Eğimin fazla, zeminin dayanımının düşük ve su içeriğinin yüksek olduğu alanlar potansiyel heyelan bölgesi olarak değerlendirilir. Kutoğlu, ayrıca yol ağlarına, dere yataklarına, fay hatlarına ve arazi örtüsüne yakınlığın da önemli ikincil parametreler olduğunu belirtti.

Bitki örtüsünün koruyucu rol oynadığına dikkat çeken Kutoğlu, çıplak arazilerde ve yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde ilave yüklerin zemini daha hassas hale getirdiğini vurguladı. Kutoğlu, 'Arazinin eğimi, zeminin cinsi, zemin suyu ve arazi örtüsü gibi sekiz-on parametre kullanıyoruz' diyerek kapsamlı analizlerin gerekliliğinin altını çizdi.

mühendislik önlemleri ve proje gerekliliği:

Kontrolsüz kazı, dolgu, yol açma ve yapılaşmanın doğal dengeyi bozduğunu ifade eden Kutoğlu, her yol veya bina çalışmasında jeoteknik etüt ve şev stabilitesi analizlerine dayalı projelendirme yapılması gerektiğini söyledi. Önerilen mühendislik uygulamaları arasında drenaj sistemleri, istinat duvarları, kademeli destek sistemleri ve kazıklı temeller yer alıyor.

Kutoğlu, yüzey ve yeraltı sularının kontrol altına alınmasının şart olduğunu belirterek, 'Bir yol yarması veya bir inşaatın temel kazısı yapıldığında gerekli önlemler alınmazsa heyelanlar karşımıza çıkıyor' dedi. Ayrıca hangi istinat çözümünün uygun olacağının arazide yapılacak detaylı çalışmalara bağlı olduğunu vurguladı.

uydu, yapay zekâ ve dinamik haritalar:

BEUN tarafından desteklenen projeler kapsamında geliştirilen haritalarda uydu verileri, coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zekâ yöntemleri kullanıldı. Kutoğlu, hem klasik yöntemlerle üretilen standart heyelan haritaları hem de yapay zekâ tabanlı haritaların hazır olduğunu ve bunları vatandaşların kullanımına açtıklarını bildirdi.

Haritaların önemli bir özelliği de meteorolojik verilerle entegrasyonudur. Üç günlük yağış verileri statik haritalara katsayı olarak eklenerek dinamik heyelan haritası oluşturuluyor; böylece yağışlardaki değişime bağlı olarak heyelan potansiyelindeki artış veya azalış takip edilebiliyor. Kutoğlu, yoğun ve uzun süreli yağışların zemindeki gözenek suyu basıncını artırıp kayma dayanımını düşürdüğünü belirtti.

erişim, farkındalık ve karar destek altyapısı:

Hazırlanan altyapı, yalnızca toplumsal farkındalığı artırmakla kalmıyor; yerel yönetimler, şehir plancıları ve inşaat sektörü için bir karar destek aracı niteliği taşıyor. Vatandaşlar ve karar vericiler, yatırım düşündükleri veya yaşadıkları bölgelerin heyelan duyarlılığını parsel bazında sorgulayabiliyorlar. Haritalara erişim için verilen adres: https://yerhareketleri.beun.edu.tr/heyelan

Prof. Dr. Kutoğlu, sistemin herkese açık olduğunu, arazide çalışma yapılmadan önce bu verilerin ön değerlendirme amaçlı kullanılabileceğini ve kesin projelendirme için parsel ölçeğinde detaylı jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılması gerektiğini hatırlattı. Sonuç olarak Kutoğlu, artan yağış rejimi dikkate alındığında önlem alınmayan bölgelerde heyelan sıklığının artacağının altını çizdi.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ŞENOL HAKAN KUTOĞLU, HEYELANA DUYARLI BÖLGELERDE GEREKLİ MÜHENDİSLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI DURUMUNDA, ÖZELLİKLE ARTAN VE ŞİDDETLENEN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE HEYELAN OLAYLARININ DAHA SIK YAŞANABİLECEĞİ UYARISINDA BULUNDU.