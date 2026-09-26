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Uzun yol şoförünün güvercin tutkusu: Erzurum'da altı kürenk Şebap kuş 600–700 bin TL değerinde

Erzurumlu uzun yol şoförü ve Erzurum Şebap Güvercin Birliği Başkanı Muğdat Gültekin, kürenk 6 Şebap güvercininin değerinin 600–700 bin TL olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uzun yol şoförünün güvercin tutkusu: Erzurum'da altı kürenk Şebap kuş 600–700 bin TL değerinde

Erzurum'da uzun yol şoförünün güvercin tutkusu

Muğdat Gültekin (50), hem uzun yol otobüs şoförü hem de Erzurum Şebap Güvercin Birliği Başkanı olarak tanınıyor. Çocukluktan gelen bir merakla başlayan güvercin besleme tutkusu, yıllar içinde yerini daha güçlü bir bağlılığa bırakmış. Günler süren seferlerin ardından Erzurum'a dönüşte, kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Aşkale'yi geçer geçmez kuşlarına kavuşma isteği artıyor.

Seferler boyunca hasret ve ev içi düzen:

Gültekin, uzun yolda olduğu süre boyunca güvercinlerini eşine emanet ettiğini söylüyor. Bakımı kendisinin öğrettiği eşi, zamanla kuşlara ondan daha iyi bakar hâle gelmiş; özellikle kış aylarında anne ve baba kuşların bakmadığı yavruları kalorifer peteğinin üzerinde besleyip büyüttüğü belirtiliyor. Bu destek Gültekin için seferlere çıkmanın ön koşullarından biri: "Eşim olmazsa güvercinleri bırakıp gidemem" diyor.

Tür, renk ve piyasa değeri:

Beslediği kuşlar Şebap cinsine ait ve 'kürenk' (kirli beyaz) renkte. Gültekin, uçuş performanslarına göre değişmekle birlikte altı adet güvercinin toplam değerinin 600-700 bin TL civarında olduğunu belirtiyor. Değerin kuşların uçuş özelliklerine göre farklılık gösterdiğini vurguluyor.

Gültekin, güvercinlerle tanışmasının amcasının oğlunun etkisiyle olduğunu ve o günden beri bu uğraşı sürdürdüğünü ifade ediyor. "Bizim güvercin sevgisi başka" sözleri, bu ilginin aile hayatı ve mesleki rutini nasıl şekillendirdiğini özetliyor.

MUĞDAT GÜLTEKİN, GÜVERCİN SEVGİSİNİ ANLATTI.

MUĞDAT GÜLTEKİN, GÜVERCİN SEVGİSİNİ ANLATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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