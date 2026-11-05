Uzunköprü'de kaçak tütün operasyonu: 6 bin 760 doldurulmuş makaron ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, ilçede kaçak ve doldurulmuş makaron satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma sonucu önemli bir miktar makaron ele geçirildi. Yapılan aramada paketlenmiş halde bulunan ürünlerin sayısı ve operasyonun ayrıntıları yetkililerce paylaşıldı.

operasyon ve arama detayları:

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, paketlenmiş halde 338 paket içerisinde toplam 6 bin 760 adet tütün doldurulmuş makaron bulundu. Ele geçirilen ürünler emniyete götürülerek kayıt altına alındı.

şüpheli hakkında işlem:

İş yeri sahibi C.H. hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından C.H. serbest bırakıldı. Yetkililer, benzer kaçak satışların engellenmesine yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.

EDİRNE’NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA, TÜTÜN DOLDURULMUŞ 6 BİN 760 ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.