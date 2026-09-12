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Vali Baruş Pulur Höyük kazı çalışmalarını inceledi, Alaca Şehitliği'nde şehitleri andı

Vali Aydın Baruş, Pulur Höyük kazı çalışmaları hakkında Doç. Dr. Rabia Akarsu’dan bilgi aldı; Alaca Şehitliği ve müze-kütüphaneyi gezip şehitleri andı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Vali Baruş Pulur Höyük kazı çalışmalarını inceledi, Alaca Şehitliği'nde şehitleri andı

Vali Aydın Baruş'un saha ziyaretleri

Vali Aydın Baruş, Aziziye ilçesindeki programı kapsamında bölgedeki kültürel miras ve anma mekanlarını yerinde ziyaret etti. Gün boyu süren gezilerde hem arkeolojik çalışmaları hem de şehitlik alanlarını inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Pulur Höyük kazı çalışmaları:

Pulur Höyük Kazı Alanı'nda yürütülen çalışmaları, Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Rabia Akarsu aktardı. Vali Baruş, sahada yürütülen kazı yöntemleri, ortaya çıkarılan buluntular ve kazı alanının korunmasına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yapılan çalışmaların bölgenin tarihî verilerinin zenginleştirilmesindeki önemini değerlendirdi.

Alaca Şehitliği ve soykırım müzesi incelemesi:

Ardından Vali Baruş, Alaca Şehitliğini ziyaret etti. Ziyarette Alaca Soykırım Müzesi ve Kütüphanesi gezilerek sergilenen bilgi, belge ve materyaller tek tek incelendi. Vali Baruş, burada vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd etti ve anma faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

Ziyaretler, hem bölgenin tarihî değerlerinin korunmasına hem de şehitliklerin vatandaşlarda bıraktığı hafızanın canlı tutulmasına katkı sağlamayı amaçlayan bir dizi temas çerçevesinde gerçekleştirildi.

VALİ AYDIN BARUŞ, AZİZİYE İLÇESİNDEKİ PROGRAMI KAPSAMINDA PULUR HÖYÜK KAZI ALANI İLE ALACA...

VALİ AYDIN BARUŞ, AZİZİYE İLÇESİNDEKİ PROGRAMI KAPSAMINDA PULUR HÖYÜK KAZI ALANI İLE ALACA ŞEHİTLİĞİ’Nİ ZİYARET EDEREK GEZİ VE İNCELEMELERDE BULUNDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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