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Bayram öncesi İstanbul simgeleri: İstiklal Caddesi ve Galataport kırmızı beyaza büründü

29 Ekim öncesi İstanbul’un simge noktaları Türk bayraklarıyla donandı; İstiklal Caddesi ve Galataport’ta kırmızı beyaz görüntüler kente yayıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayram öncesi İstanbul simgeleri: İstiklal Caddesi ve Galataport kırmızı beyaza büründü

İstanbul kırmızı beyaza büründü:

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi şehrin önemli noktaları Türk bayraklarıyla donatıldı. Taksim'den Galataport'a uzanan alanlarda ortaya çıkan görüntüler, kentin bayram hazırlığını ve tarihî dokusunu aynı karede birleştirdi.

İstiklal Caddesi'nde bayraklarla dolu güzergah:

İstiklal Caddesi, cadde boyunca asılan Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü. Yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bu güzergahta bayrakların sıralanışı, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için fotoğrafa değer sahneler oluşturdu ve caddenin simge görünümünü güçlendirdi.

Galataport'ta deniz ve siluet eşliğinde kutlama:

Galataport'ta binaların cephelerine gerilen Türk bayrakları ile limana demirlemiş Seven Seas Grandeur kruvaziyerinin görüntüsü dikkat çekti. Sahil boyunca uzanan kırmızı beyaz süslemeler, İstanbul Boğazı ve tarihî yarımada siluetiyle birleşerek etkileyici kareler meydana getirdi; Galata Kulesi ve çevresindeki tarihî yapılaşma bu atmosferi tamamladı.

Şehrin farklı noktalarında yürütülen hazırlıklar, 29 Ekim öncesinde İstanbul'un dört bir yanına kırmızı beyaz bir hava verdi ve Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşımını hissettirdi.

İstanbul Türk Bayraklarıyla donatıldı: İstiklal Caddesi’nden Galataport’a Cumhuriyet...

İstanbul Türk Bayraklarıyla donatıldı: İstiklal Caddesi’nden Galataport’a Cumhuriyet coşkusu

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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