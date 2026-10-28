Dicle’de 103’üncü cumhuriyet yıl dönümü çelenk töreniyle kutlandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, hükümet konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yılına denk gelen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

törenin ayrıntıları:

Törene, Arı Köyü Pınar Mezrası İlkokulu öğretmeni Melek Dönmez sunuculuk yaptı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldıktan sonra Dicle Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı yetkilileri tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

katılımcılar ve mesajlar:

Törene Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle Belediye Başkan Vekili Ağa Aydın, Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Vural Karabela, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dicle İlçe Müdürü Melik Aslan, İlçe Müftüsü Serdar Baysoy, İlçe Sağlık Müdürü İsfan Işık, Dicle Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Dayan, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Halil Baytok ile çok sayıda kurum amiri, asker, polis, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, törende öğrencilerin ve tüm katılımcıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Etkinlik, ilçe ölçeğinde resmî kutlamaların başlangıcını oluşturdu ve katılımcılar arasında birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

ARI KÖYÜ PINAR MEZRASI İLKOKULU ÖĞRETMENİ MELEK DÖNMEZ’İN SUNDUĞU TÖREN SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI’NIN OKUNMASIYLA BAŞLADI.