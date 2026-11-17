Vali Dr. Erdinç Yılmaz Yaşamkent aile destek merkezini inceledi, hizmete hazırlık tamamlandı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Aşağısöğütönü Sosyal Konutlar alanında yapımı tamamlanan Yaşamkent Aile Destek Merkezini ziyaret ederek, merkezde sürdürülen son hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında merkez bünyesinde oluşturulan alanlar gezildi ve açılış öncesi eksikliklerin giderildiği gözlemlendi.

merkezdeki imkânlar:

Merkezde spor alanları, etüt merkezi, robotik kodlama merkezi, çocuk oyun alanları ve gastronomi merkezi olmak üzere birden fazla hizmet bir arada sunuluyor. Vali Yılmaz, tesisin ailelere yönelik kapsamlı hizmet sunduğunu vurgulayarak, ‘‘Gerçekten burası şu anda çok güzel oldu. Ailelerimiz için çok güzel bir hizmet merkezi. Burada sporun birçok dalını yapabilecekleri alanlar, etüt merkezi, robotik kodlama merkezi ve çocuklarımızın eğlenebilecekleri yerler bulunuyor. İnsanımıza hizmet için hazırlanmış çok güzel bir merkezimiz hazır durumda. İnşallah en kısa zamanda açarak Eskişehirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız’’ ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz, ayrıca merkezin sunduğu imkânların kapsamını özetleyerek, ‘‘Burada çocuklarımız için robotik kodlama ve etüt merkezinin yanı sıra eğlence alanları, ailelerimiz için spor merkezi ve gastronomi merkezi bulunuyor. Kısacası vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği pek çok imkânı bir arada sunan güzel bir merkez oluşturduk’’ dedi.

tahsis ve açılış planı:

Binanın mülkiyet geçmişi de ziyaret kapsamında aktarıldı. 2011 yılından bu yana Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mülkiyetinde bulunan sosyal tesis binasının, 6 Temmuz 2026 tarihinde imzalanan protokolle 20 yıllığına Tepebaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edildiği bildirildi. Yetkililer, merkezdeki son hazırlıkların tamamlanmasının ardından tesisin en kısa zamanda Eskişehirli vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Ziyaret, merkezin işlevselliği ve açılışa hazırlık sürecinin değerlendirilmesiyle son buldu; yetkililer açılış tarihine ilişkin takvimi ve uygulama detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını kaydetti.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, AÇILIŞA HAZIR HALE GETİRİLEN YAŞAMKENT AİLE DESTEK MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.