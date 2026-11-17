Şehit oğlunun ardından 53 yıl yaşayan anne vefat etti

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Şirinler köyü'nde yaşayan Hayriye Demir, 93 yaşında hayatını kaybetti. Hayriye Demir, oğlu Jandarma Er Mehmet Demir'in 1973'te şehit düşmesinin ardından geçen 53 yıl boyunca yaşamını sürdürmüştü.

şehadet anı ve geride kalan yıllar:

Mehmet Demir, 1973'te Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatani görevini yaparken mayına basması sonucu şehit olmuştu. Oğlunun acısını yıllarca taşıyan anne Hayriye Demir, uzun bir ömrün ardından vefat etti.

cenaze töreni ve taziye:

Cenaze törenine; Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Ulus Kaymakamı Melikşah Şahin, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, merhumenin ailesi ve çok sayıda yakın katıldı. Tören sırasında yetkililer ve yakınlar dualarla veda etti.

Vali Nurtaç Arslan, merhumenin yakınlarına taziyelerini ileterek, Hayriye Demir'e Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.

BARTINLI ŞEHİT J. ER MEHMET DEMİR’İN VEFAT EDEN ANNESİ HAYRİYE DEMİR DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.