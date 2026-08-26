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Vali Erdinç Yılmaz esnafın taleplerini yerinde dinledi

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, İki Eylül ve Süleyman Çakır caddelerindeki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi ve bol kazanç diledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Erdinç Yılmaz esnafın taleplerini yerinde dinledi

Vali Erdinç Yılmaz esnafın taleplerini yerinde dinledi

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, kent merkezinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında esnaflarla bir araya geldi. Ziyarette hem işletmeciler hem de vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, esnafın gündemini ve beklentilerini yerinde görme fırsatı buldu.

ziyaretin kapsamı:

Vali Yılmaz, İki Eylül ve Süleyman Çakır caddelerinde faaliyet gösteren işyerlerini tek tek gezdi. Ziyarette Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı da hazır bulundu ve esnafın taleplerinin iletilmesinde aracı oldu.

esnafla iletişim ve beklentiler:

Yılmaz, esnafla yaptığı sohbetlerde onların talep ve önerilerini dinledi; alınan notlar doğrultusunda iletişimin devam edeceğini vurguladı. Ziyaretin sonunda şehrin ticari hayatına katkı sunan esnafa hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diledi.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, ESNAFI ZİYARET EDEREK HEM İŞLETMECİLER HEM DE VATANDAŞLARLA...

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, ESNAFI ZİYARET EDEREK HEM İŞLETMECİLER HEM DE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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