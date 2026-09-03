Vali Hatipoğlu'dan hastanede tedavi gören işçilere geçmiş olsun ziyareti

Kaza ayrıntıları:

Elazığ’ın Keban ilçesi Nimri Köyü Dumbo yolunda, Karsom balık şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesiyle kaza meydana geldi. Araç, sürücü A. Ç. idaresindeki 23 AY 722 plakalı minibüstü. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs uçuruma yuvarlandı.

Kazada, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu toplam 13 kişi yaralandı; yaralılardan 5’inin durumu ağır olarak bildirildi. Bazı işçiler olay yerinde araçta sıkıştı ve kurtarma ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyuldu.

Kurtarma çalışmaları ve müdahale:

Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Kurtarma sırasında minibüsün kayma tehlikesine karşı araç urganla bağlandı ve ekipler halat yardımıyla güvenli bir şekilde müdahaleyi sürdürdü.

Sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak uçurumdan halatlarla yukarıya çekildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların taşınması için bölgede koordineli şekilde ambulans sevkleri gerçekleştirildi.

Tedavi ve hastane süreci:

Toplam 13 yaralı, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde ilk müdahaleler yapıldı ve ağır yaralıların takibi için gerekli sağlık birimleri devreye girdi.

Yetkililer, kurtarma ve sağlık çalışmalarının olay bölgesinde hızlı ve koordineli biçimde yürütüldüğünü belirtti.

Vali Hatipoğlu'nun ziyaretleri:

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kazanın ardından hem Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne hem de Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giderek tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Vali Hatipoğlu, yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve hem işçilere hem de ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Hatipoğlu'nun ziyaretinde hastane yönetimi ve sağlık ekipleriyle görüşmeler yapıldığı, yaralıların tedavi sürecinin yakından takip edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve sağlık tedavileri devam ediyor; yetkililer, yaralıların durumuna ilişkin gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

ELAZIĞ’IN KEBAN İLÇESİNDE BALIK ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN UÇURUMA YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 5’İ AĞIR 13 İŞÇİ YARALANDI. ELAZIĞ VALİSİ NUMAN HATİPOĞLU, HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARI ZİYARET EDEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ