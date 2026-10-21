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Vali Köşger sanayi yolları ve trafik güvenliği için acil talimatlar verdi

Vali Yavuz Selim Köşger, İl Koordinasyon Kurulu'nda Serinhisar-Yeşilova yolunu, OSB kavşaklarını, aydınlatma ve köprülü kavşak taleplerini önceliklendirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Vali Köşger sanayi yolları ve trafik güvenliği için acil talimatlar verdi

Vali Köşger'in talimatları:

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında il genelindeki ulaşım ve altyapı yatırımları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda kurumlar tarafından sunulan yatırım, ödenek ve maliyet bilgileri ile ilçe talepleri ele alındı ve çözüm odaklı yol haritaları tartışıldı.

Serinhisar-Yeşilova bağlantısı ve sanayi kavşakları:

Toplantıda özellikle il sorumluluk alanındaki 17 kilometrelik Serinhisar-Yeşilova bağlantı yolu öncelikli madde olarak ele alındı. Vali Köşger, bu hattın kısa vadede çalışma programına alınmasını ve güzergâh üzerindeki öncelikli müdahalelerin hızlandırılmasını istedi.

Serinhisar ilçesinde yapımı devam eden Serinhisar Leblebiciler Organize Sanayi Sitesi girişindeki mevcut kavşağın standartlarının yükseltilmesi de gündeme geldi. Köşger, kavşağın genişletilerek ağır tonajlı araçların ve geniş taşıtların güvenle kullanabileceği hale getirilmesi yönünde değerlendirme yapılmasını talep etti.

Trafik güvenliği, aydınlatma ve sinyalizasyon:

Toplantıda trafik güvenliğini doğrudan etkileyen aydınlatma talepleri ön plana çıktı. Vali Köşger, Sarayköy Tarıma Dayalı Jeotermal Sera OSB, Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesi ve Acıpayam Aynes Fabrikası kavşaklarında planlanan ışıklandırma çalışmalarının kapsamlı değerlendirilmesini istedi; bu noktaların karanlık veya görüşün zayıf olduğu dönemlerde risk oluşturabileceği vurgulandı.

Çardak OSB giriş ve dönüş yolunda yaşanan trafik tıkanıklığına ilişkin olarak da yolun dar cep alanından kaynaklanan sorunların giderilmesi istendi. Köşger, yol genişletme seçeneklerinin önceliklendirilmesi ve sorunun kurumlar arası koordinasyonla çözümüne yönelik proje hazırlıklarının hızlandırılmasını talimatlandırdı.

Sanayi yoğunluğu, sinyal süreleri ve köprülü kavşak talepleri:

Denizli Ticaret Odası tarafından iletilen taleplerde organize sanayi bölgelerindeki sabah ve akşam yoğunluğuna dikkat çekildi. Özellikle servis araçlarının yoğun kullandığı kavşaklarda Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik ışıklarının sürelerinin yeniden düzenlenmesi talebi gündeme alındı.

Ayrıca Askeri Yol-Tiyatro Kavşağı ile Adliye Kavşağı için köprülü kavşak talepleri tartışıldı; Vali Köşger, bu tür yatırımların maliyet-etkinlik ve önceliklendirme kriterleriyle ele alınmasını vurguladı.

Kurum sunumları ve koordinasyon süreci:

Toplantıda Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Millî Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile diğer kurumların sunumları dinlendi. Kurumların yürüttüğü çalışmalar ve iletilen talepler doğrultusunda yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Son bölümde soru-cevap ortamında gelen taleplerin acil, orta ve uzun vadeli çözümlerine ilişkin koordinasyon mekanizmaları ve sorumluluk dağılımı kararlaştırılarak toplantı sonlandırıldı. Vali Köşger, ulaşım ve trafik güvenliği konularında kurumlar arası eşgüdümün hızla sağlanması gerektiğini bir kez daha ifade etti.

2026 YILI 3. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI&#039;NDA DENİZLİ&#039;NİN ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI...

2026 YILI 3. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI'NDA DENİZLİ'NİN ULAŞIM VE ALTYAPI YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ. VALİ YAVUZ SELİM KÖŞGER; SERİNHİSAR-YEŞİLOVA YOLUNDAN SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ KAVŞAK DÜZENLEMELERİNE, SİNYALİZASYONDAN KÖPRÜLÜ KAVŞAK TALEPLERİNE KADAR TRAFİK GÜVENLİĞİNİ İLGİLENDİREN BİRÇOK KONUDA KRİTİK TALİMATLAR VERDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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