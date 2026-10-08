Valiler Samsun'da bölgesel kalkınma için ortak yol haritası oluşturuyor

Valiler bir araya geldi:

Amasya Valisi Önder Bakan, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Çorum Valisi Ali Çalgan, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, bölgenin ekonomik ve sosyal potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı.

Ortak sektör öncelikleri:

Tarım, turizm, ticaret ve sanayi başta olmak üzere bölgesel kalkınmada öncelikli alanlar ele alındı. Görüşmede ayrıca savunma sanayi, teknolojik yatırımlar, AR-GE ve tasarım merkezleri, otomotiv, gıda, bilişim ve teknoparklar ile eğitim ve sağlık alanlarında yapılabilecek ortak çalışmalar gündeme geldi.

Gelecek yol haritası:

Valiler, Kuzey Anadolu Bölgesi için ortak proje geliştirme ve mevcut iş birliklerini güçlendirme konusunda mutabık kaldı. Toplantıda somut proje adımları ve koordinasyon mekanizmalarının oluşturulması gerektiği vurgulandı; önceliklerin tespit edilmesi ve izleme için ortak bir çalışma takvimi üzerinde duruldu. Bölgesel dayanışma ve kaynakların etkin kullanımı hedefleniyor.

AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN, TOKAT VALİSİ ABDULLAH KÖKLÜ VE ÇORUM VALİSİ ALİ ÇALGAN, SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’YI ZİYARET ETTİ. GÖRÜŞMEDE, KUZEY ANADOLU BÖLGESİ’NDE FARKLI SEKTÖRLERDE YAPILABİLECEK İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINDI.