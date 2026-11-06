Valilikte il idare kurulu toplantısı: hizmetlerde hız ve uyum ön plana çıktı

valilikte toplantı gündemi:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında il idare kurulu başkanları toplantısı yeni valilik binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, kent yönetiminde önceliğin vatandaş odaklı hizmet anlayışı olduğu vurgulanarak, il genelinde yürütülen çalışmaların güncel durumu masaya yatırıldı.

Gündemde kamu hizmetlerinin erişilebilirliği, sunum hızının artırılması ve devam eden yatırımların seyri gibi başlıklar öncelikli olarak ele alındı. Kurum temsilcileri, saha raporları ve uygulamadaki aksaklıklar üzerinden değerlendirmeler yaptı.

kurumlar arası iş birliği ve hizmet hızı:

Toplantıda özellikle kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. İlgili birimler, hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı ve etkin ulaşması için süreç iyileştirmeleri, eşgüdüm mekanizmaları ve bilgi paylaşımı uygulamalarını tartıştı. Yeni valilik binasındaki koordinasyon imkanlarının bu süreci destekleyeceği kaydedildi.

i̇şgücü uyum programı (i̇up) çalışmaları:

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yürütülen çalışmalar da toplantıda ele alındı. Programın uygulama aşamaları, paydaşların rol dağılımı ve katılımcıların uyum süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İlgili kurumlar, programın sahadaki etkinliğini artırmaya dönük adımlar üzerinde mutabık kaldı.

Vali Eldivan, kamu kurumlarının uyum ve iş birliği içinde çalışmasının önemine işaret ederek, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesi için verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

BAYBURT'TA İL İDARE KURULU BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI