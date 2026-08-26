Valilikte muhtar buluşması: talepler kayıt altına alındı

Vali Taşolar muhtarlarla bir araya geldi

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır Kültür Merkezi'nde merkez mahalle, belde ve köy muhtarlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda yerleşim yerlerinin öncelikli sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıda muhtarlar, mahalle ve köylerinde yaşanan altyapı, hizmet ve diğer ihtiyaçlara ilişkin konuları tek tek aktardı. Her muhtarın söz alarak ilettiği talepler, toplantı sırasında not edildi.

toplantının içeriği:

Muhtarlar, yerel düzeyde çözüm bekleyen sorunları, ihtiyaç duyulan hizmetleri ve öncelikli talepleri Vali Taşolar’a iletti. Görüşmeler sırasında mahalle bazlı farklı öncelikler öne çıktı; muhtarlar somut taleplerin kayda geçirilmesini talep etti.

taleplerin takip süreci:

Vali Taşolar, iletilen hususların not alındığını belirterek bunların ilgilİ kurumlar tarafından takip edileceğini söyledi. Toplantıya, ilgili kurumların yetkilileri de katılarak taleplerin değerlendirilmesi için hazır bulundu.

Görüşme, muhtarların yerel ihtiyaçlarını doğrudan aktarabildiği bir platform olarak kayda geçti; Vali Taşolar’ın not aldığı maddelerin kurumlarca izlenmesi ve sonuçlandırılması bekleniyor.

IĞDIR VALİSİ TAŞOLAR, MUHTARLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ