Valizli ayakkabı hırsızı imamların takibiyle yakalandı

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 20 Ağustos sabahı saat 05.45 civarında, elinde valiz bulunan bir kişi sabah namazı sırasında bir camiye girdi. Namaz kılınırken ayakkabılığa yönelen şüphelinin, imamın ayakkabısını alıp poşete koyduğu ve camiden ayrıldığı güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edildi.

Namazın ardından ayağında ayakkabı olmayan imam, caminin güvenlik kameralarını inceleyince olay anını görüntülerde gördü. Kameralarda valizli kişinin camiye gelişi, ayakkabıyı alışı ve ayrılışı açıkça görüntülendi.

İmamların takibi:

İmamın uyarısıyla çevredeki diğer camilerde görevli imamlar bilgilendirildi. Kısa süre sonra aynı elinde valiz bulunan kişinin farklı camilerde görülmesi üzerine imamlar şahsı takip etmeye başladı. Takip sonucu şüphelinin bulunduğu yer belirlendi ve durum polise bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, imamların verdiği bilgiler doğrultusunda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Önceki iddialar ve soruşturma:

Olayla ilgili iddialarda şüphelinin daha önce de farklı camilerde ayakkabı hırsızlığı yaptığı, çaldığı ayakkabıları ise ikinci el pazarında sattığı öne sürüldü. Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması ve görüntü incelemeleri devam ediyor.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE SABAH NAMAZI SIRASINDA BİR CAMİDE İMAMIN AYAKKABISINI ÇALDIĞI ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ, FARKLI CAMİLERDE DE GÖRÜLÜNCE İMAMLAR TARAFINDAN TAKİBE ALINDI. ELİNDE VALİZLE CAMİ CAMİ DOLAŞTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ, YAPILAN İHBAR ÜZERİNE POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.