Bilecik OSB'de yaşam konteynırı yandı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Bilecik'te maden fabrikasının yaşam konteynırında yangın

Sabaha karşı Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi 2. Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan Cam İş Madencilik adlı iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın yaşam konteynırında yangın çıktı. Olay kısa sürede ekiplerin dikkatini çekti ve müdahale süreci başlatıldı.

olayın gelişimi:

Alevlerin yükseldiği bilgisinin ardından bölgeye Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı, sebep henüz tespit edilmedi.

müdahale ve sonuç:

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi; ekipler söndürme çalışmalarını tamamladı. Ancak yaşanan yangın sonucunda yaşam konteynırı kullanılamaz hale geldi ve konteynırda önemli derecede hasar oluştu. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini açıkladı.

Bilecik'te bir fabrikanın yaşam konteynırında çıkan yangın söndürüldü