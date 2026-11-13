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Bilecik OSB'de yaşam konteynırı yandı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Cam İş Madencilik tesisinin yaşam konteynırında sabaha karşı çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; yaralanma yok.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik OSB'de yaşam konteynırı yandı, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Bilecik'te maden fabrikasının yaşam konteynırında yangın

Sabaha karşı Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi 2. Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan Cam İş Madencilik adlı iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın yaşam konteynırında yangın çıktı. Olay kısa sürede ekiplerin dikkatini çekti ve müdahale süreci başlatıldı.

olayın gelişimi:

Alevlerin yükseldiği bilgisinin ardından bölgeye Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı, sebep henüz tespit edilmedi.

müdahale ve sonuç:

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi; ekipler söndürme çalışmalarını tamamladı. Ancak yaşanan yangın sonucunda yaşam konteynırı kullanılamaz hale geldi ve konteynırda önemli derecede hasar oluştu. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini açıkladı.

Bilecik&#039;te bir fabrikanın yaşam konteynırında çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te bir fabrikanın yaşam konteynırında çıkan yangın söndürüldü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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