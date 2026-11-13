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Kaymakam aile sohbetinde öğrencilerin gelecek hedeflerini dinledi

Sultanhisar'da 'Misafirim Kaymakamım' projesiyle Kaymakam Ali Ekber Ateş, Alara Dağlı ve Kerem Kemiksiz'in evlerini ziyaret edip eğitim hedeflerini konuştu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kaymakam aile sohbetinde öğrencilerin gelecek hedeflerini dinledi

Proje kapsamında ev ziyaretleri:

Sultanhisar ilçesinde hayata geçirilen 'Misafirim Kaymakamım' projesi çerçevesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ve öğretmenlerle birlikte öğrencilerin evlerine konuk oldu. Ziyaretlerde amaç, öğrencilerin aile ortamında eğitim süreçlerini ve gelecek planlarını doğrudan dinlemek, ailelerle iletişimi güçlendirmek olarak açıklandı.

Aile ortamında eğitim sohbeti:

Proje kapsamında yapılan ziyaretlerde Kaymakam Ateş, öğrenciler Alara Dağlı ve Kerem Kemiksiz ile bir araya gelerek eğitim durumları, motivasyonları ve ilerideki hedefleri hakkında sohbet etti. Ailelerle samimi bir ortamda geçen görüşmelerde öğretmenlerin gözlemleri paylaşıldı ve öğrencilerin ihtiyaçları değerlendirildi.

Ziyarette konuşan Kaymakam Ali Ekber Ateş, çocukların eğitim hayatlarında başarılı olmalarını dileyerek misafirperverlikleri için ailelere teşekkür etti. Görüşme, hem öğrencilerin geleceğe yönelik beklentilerini dile getirmelerine hem de idare ile aile arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağladı.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN &quot;MİSAFİRİM KAYMAKAMIM&quot; PROJESİ KAPSAMINDA KAYMAKAM...

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN "MİSAFİRİM KAYMAKAMIM" PROJESİ KAPSAMINDA KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ, ÖĞRENCİLERİN EVLERİNE KONUK OLARAK EĞİTİM HAYATLARI VE GELECEK HEDEFLERİ HAKKINDA SOHBET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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