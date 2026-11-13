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Malatya'da şehit olan dört asker son yolculuk için Ankara'ya uğurlandı

Yeşilyurt'taki S-70 helikopter kazasında şehit olan dört askerin cenazeleri Malatya Adli Tıp'tan sabah düzenlenen kapalı törenle Ankara'ya uğurlandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da şehit olan dört asker son yolculuk için Ankara'ya uğurlandı

Malatya'da şehit olan askerlerin naaşları Ankara'ya uğurlandı

Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin naaşları, gece ve sabah saatlerinde gerçekleştirilen işlemlerin ardından Ankara'ya gönderildi.

Tören ve morg süreci:

Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterde şehit olan askerlerin naaşları, gece saatlerinde Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uğurlama ve sevk:

Şehitlerin naaşları sabaha karşı 05.00 sıralarında Malatya Havalimanı'nda basına kapalı düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ankara'ya uğurlandı.

MALATYA&#039;DA ŞEHİT OLAN 4 ASKERİN NAAŞI ANKARA&#039;YA UĞURLANDI

MALATYA'DA ŞEHİT OLAN 4 ASKERİN NAAŞI ANKARA'YA UĞURLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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