Malatya'da şehit olan dört asker son yolculuk için Ankara'ya uğurlandı

Malatya'da şehit olan askerlerin naaşları Ankara'ya uğurlandı
Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin naaşları, gece ve sabah saatlerinde gerçekleştirilen işlemlerin ardından Ankara'ya gönderildi.
Tören ve morg süreci:
Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterde şehit olan askerlerin naaşları, gece saatlerinde Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Uğurlama ve sevk:
Şehitlerin naaşları sabaha karşı 05.00 sıralarında Malatya Havalimanı'nda basına kapalı düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ankara'ya uğurlandı.
MALATYA'DA ŞEHİT OLAN 4 ASKERİN NAAŞI ANKARA'YA UĞURLANDI
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