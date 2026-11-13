HABAŞ'ta telefon yasağı sabah vardiyasını iş bırakmaya sürükledi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda, işçilerin tesise cep telefonuyla girişinin yasaklanması sabah vardiyasında iş bırakma eylemine dönüştü. Çalışanlar, turnikelerden içeri alınabilmek için cep telefonlarını teslim etmeleri gerektiğini belirten duyuruya tepki gösterdi.

işçilerin tepkisi:

İddiaya göre, ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran talimatıyla getirildiği belirtilen uygulamada, fabrikaya asılan duyuruda cep telefonlarını teslim etmeyenlerin turnikelerden içeri alınmayacağı bildirildi. Sabah vardiyası için tesise gelen bazı işçiler telefonlarını teslim etmeyi reddetti; turnikelerden geçmeyerek fabrika sahası önünde beklemeye ve iş bırakma eylemi yapmaya başladı.

Eylem sırasında alandaki tansiyon yükseldi. Bir fabrika yetkilisinin sendika temsilcisine saldırdığı iddiası üzerine kısa sürede arbede çıktı; olayda söz konusu kişinin işçilerce darp edildiği gözlemlendi. Olayda yaralanma veya gözaltı bilgisi kaynak metinde yer almadı.

soruşturma ve geçmiş kaza:

Bu gelişme, fabrikanın tarihinde yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran kazanın soruşturması devam ederken yaşandı. 9 Kasım günü kazan değişimi çalışması sırasında tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu meydana gelen patlamada 19 işçi hayatını kaybetmiş, 14 işçi yaralanmıştı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmış, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Fabrika önündeki yeni gerilim, bölgedeki denetim ve iş güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Olayla ilgili taraflardan resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; gelişmeler takip ediliyor.

İZMİR'İN ALİAĞA İLÇESİNDEKİ HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASI'NDA İŞÇİLERİN CEP TELEFONUYLA İÇERİ GİRMESİNİN YASAKLANMASI ÜZERİNE SABAH VARDİYASINDAKİ ÇALIŞANLAR İŞ BIRAKTI. KARARA TEPKİ GÖSTEREN İŞÇİLER FABRİKA ÖNÜNDE BEKLEYİŞE GEÇERKEN, İŞÇİLERLE YAŞANAN GERGİNLİKTE ARBEDE ÇIKTI.