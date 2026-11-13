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Ordu'da jandarmadan tarihi eser ve silah parçaları operasyonu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonda 61 sikke, 4 heykel, çeşitli objeler ve silah parçaları ele geçirdi; 1 kişi gözaltında.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ordu'da jandarmadan tarihi eser ve silah parçaları operasyonu

Operasyonun yürütülmesi:

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve objeler bulundurduğu ihbarı üzerine Altınordu ilçesinde çalışma başlattı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalar, jandarma tarafından planlı ve koordineli biçimde gerçekleştirildi.

ele geçirilen materyaller:

Aramalar sonucu 61 sikke, 4 heykel, 2 obje, 1 madalyon ile at figürlü metal obje ele geçirildi. Ayrıca aramada 3 kasatura, 1 kama, 1 balta, 1 doldurmalı tüfek ve 1 tabanca namlusu ve üst kapak takımı bulundu.

soruşturma ve gözaltı:

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma Ordu İl Jandarma Komutanlığı denetiminde devam ediyor; ele geçirilen materyallerin uzman incelemelerine tabi tutulacağı bildirildi.

ORDU’NUN ALTINORDU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇEŞİTLİ TARİHİ ESER...

ORDU’NUN ALTINORDU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇEŞİTLİ TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIYAN OBJELER İLE SİLAH PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ, 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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