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Van'da din hizmetlerinin yeni sorumlusu: Kadir Koçak göreve başladı

Van İl Müftülüğü'ne atanan Kadir Koçak, devir teslim töreniyle göreve başladı; hizmetleri camilerle sınırlı tutmayıp toplumun farklı kesimlerine ulaştırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Elif Demir

Van'da din hizmetlerinin yeni sorumlusu: Kadir Koçak göreve başladı

Van il müftülüğünde devir teslim töreni

Van İl Müftülüğü görevine atanan Kadir Koçak, düzenlenen devir teslim töreniyle resmen görevine başladı. Törene il müftü yardımcıları, şube müdürleri ve müftülük personeli katıldı.

Tören sırasında İl Müftü Vekili ve Müftü Yardımcısı Ömer Sever, görevi yeni İl Müftüsü Kadir Koçak'a devretti. Görevi teslim alan Koçak, tören kapsamında kısa bir konuşma yaptı.

Törenin akışı ve teşekkür konuşmaları:

Görevi devralırken, Van'da görev yaptığı süre boyunca önemli hizmetlerde bulunan eski İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'a teşekkür eden Koçak, atama dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'a şükranlarını iletti. Koçak, görevi bir makamdan ziyade sorumluluk ve emanet olarak gördüğünü vurguladı.

Hizmet öncelikleri ve hedefler:

Van'ın tarihî, kültürel ve medeniyet birikimiyle ülke içinde önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Koçak, din hizmetlerinin niteliğini artırmaya ve toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya odaklanacaklarını ifade etti. Koçak, din hizmetlerinin yalnızca camilerle sınırlı olmaması gerektiğini vurgulayarak özellikle çocuklar, gençler, kadınlar, aileler ve yaşlılara yönelik çalışmaların öncelikli olacağını söyledi.

Camiler, Kur'an kursları ve diğer din hizmetlerinin toplum hayatında daha etkin hale gelmesini hedeflediklerini belirten Koçak, sahih dini bilginin vatandaşlara ulaştırılması ve toplumsal birlik ile beraberliğin güçlendirilmesi için gayret göstereceklerini aktardı.

Devir teslim töreni, yapılan duanın ardından karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARNAMESİ İLE VAN İL MÜFTÜLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN KADİR KOÇAK, DÜZENLENEN...

CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARNAMESİ İLE VAN İL MÜFTÜLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN KADİR KOÇAK, DÜZENLENEN DEVİR TESLİM TÖRENİYLE GÖREVİNE BAŞLADI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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