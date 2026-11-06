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Van'da kış öncesi uzmanlardan karbonmonoksit uyarısı: küçük önlemler can kurtarıyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzmanı Dr. Tuğba Özüarı, sobalar, bacalar ve doğalgaz sistemlerinin kontrolü ile gaz dedektörlerinin önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Van'da kış öncesi uzmanlardan karbonmonoksit uyarısı: küçük önlemler can kurtarıyor

uzmanlar kış aylarında karbonmonoksit riskine dikkat çekiyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı Dr. Tuğba Özüarı, havaların soğumasıyla birlikte soba, doğal gaz ve diğer ısıtma araçlarının kullanımının yaygınlaşmasının karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarını artırdığını söyledi. Halk arasında "sessiz ölüm" olarak anılan bu gazın renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesinin güç olduğunu belirten Dr. Özüarı, vatandaşların özellikle kış aylarında daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Dr. Özüarı, karbonmonoksit gazının insan vücudunda ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabildiğini ifade etti. Zehirlenme belirtilerinin genellikle baş ağrısı, bulantı, kusma ve halsizlik gibi genel şikayetler şeklinde başladığını, ancak ilerleyen vakalarda bilinç kaybı ve kalp ile sinir sistemi hasarlarının da görülebileceğini anlattı.

belirtiler ve tedavi

Karbonmonoksit zehirlenmesiyle başvuran hastaların şikayetleri ilk aşamada sıklıkla sıradan rahatsızlıklarla benzerlik gösterdiği için tanı gecikebiliyor. Dr. Özüarı, ağır zehirlenme geçiren hastaların hastanede takip edilip gerekli tedavilerin uygulandığını belirterek, bu vakalarda kullanılan yöntemlerden birinin hiperbarik oksijen tedavisi olduğunu açıkladı. Bu tedavi yöntemi, özel kabinlerde yüksek basınç altında yüzde 100 oksijen solutulmasını içeriyor ve ciddi zehirlenmelerde hayati önem taşıyor.

Hastanede ve klinikte ileri düzeyde zehirlenme vakalarının tedavisinin gerçekleştirilebildiğini belirten uzman, zamanında müdahalenin kalıcı hasar ve ölüm riskini azaltmada belirleyici olduğunu söyledi.

önleme için pratik öneriler

Uzmanlara göre karbonmonoksit kaynaklı ölümler büyük oranda önlenebilir. Dr. Özüarı, sobaların, bacaların ve doğal gaz sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini, kapalı ortamların yeterince havalandırılmasının hayati önem taşıdığını ve yaşam alanlarında gaz dedektörü bulundurulmasının riskleri azaltacağını belirtti. Ayrıca, kullanıcılara periyodik bakım ve bakım-forumunu aksatmama, bağlantıların kontrolü gibi basit önlemlere uymalarını tavsiye etti.

Son olarak Dr. Özüarı, küçük ve düzenli önlemlerle karbonmonoksit kaynaklı ölümcül sonuçların büyük ölçüde engellenebileceğini hatırlatarak, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ UZMANI DR. TUĞBA ÖZÜARI, KIŞ AYLARININ...

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ UZMANI DR. TUĞBA ÖZÜARI, KIŞ AYLARININ YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ RİSKİNİN ARTTIĞINA DİKKAT ÇEKEREK, SOBA, BACA VE DOĞAL GAZ SİSTEMLERİNİN DÜZENLİ KONTROL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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