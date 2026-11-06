Denizli'de sahte ilan ağı: 59 ilde 127 kişiyi hedef alan çete çökertildi

operasyon ve yakalamalar:

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, internet üzerinde açılan sahte ilanlar aracılığıyla çok sayıda kişiyi mağdur eden bir suç örgütünü hedef aldı. Pamukkale, Merkezefendi ve Buldan ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden savcılık işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 kişi arasında, sulh ceza hakimliği tarafından 6 şüpheli tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

mali tespit ve ele geçirilen deliller:

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında ve işlemlerinde toplam 114 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Bu tespitler MASAK raporlarıyla belgelendi. Operasyon sırasında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve incelemeye alındı.

Jandarma ekipleri, mağdurların 59 farklı ilde ikamet ettiğini ve toplam 127 kişinin sahte ilanlar yoluyla dolandırıldığını belirledi. Soruşturma, elde edilen dijital delillerin çözümlenmesi ve mağdur sayısının netleştirilmesi amacıyla devam ediyor.

DENİZLİ’DE, İNTERNET ÜZERİNDEN AÇILAN SAHTE İLANLARLA 59 İLDEN 127 KİŞİYİ 114 MİLYON TL DOLANDIRAN SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYON KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 11 ŞÜPHELİDEN 6’SI TUTUKLANDI.