Van'da sis ve rüzgar kent yaşamını birlikte etkiledi

Van'da gün boyunca gözlenen hava hareketliliği hem yüksek kesimlerde hem de kent merkezinde farklı görüntüler yarattı. Sabah ve öğle saatlerinde etkisini artıran sis, özellikle dağlık bölgelerde görüş mesafesini azalttı. Bu durum, sürücülerin dikkatini ve trafik akışını doğrudan etkiledi.

yüksek kesimlerde görüşü düşüren sis:

Yüksek kesimleri örten sis, zaman zaman görüş mesafesini önemli ölçüde azaltarak sürücülerin hızlarını düşürmesine neden oldu. Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kutunaş Geçidi gibi güzergahtaki araçlar, sis nedeniyle temkinli sürüş tercih etti. Sürücüler, çoğu güzergâhta araçlarının sis lambalarını yakarak ilerledi ve takip mesafesini artırdı.

Yerel yetkililer, sisin yoğun olduğu alanlarda sürücülerin takip mesafesini koruma, hızlarını düşürme ve gerektiğinde sis lambalarını kullanma konularında uyarılarda bulundu. Bu önlemler, düşük görüş koşullarında riskleri azaltmak için öne çıktı.

Van Gölü'nde rüzgarın etkisi:

Kent merkezinde etkili olan rüzgar, günlük yaşamı etkilemenin yanı sıra Van Gölü'nün yüzeyinde dikkat çekici değişikliklere yol açtı. Saatteki hızı 36 kilometreye ulaşan rüzgar, gölde irili ufaklı dalgalar oluşturdu ve su yüzeyinin zaman zaman kabarmasına neden oldu.

Bir yanda yüksekleri kaplayan sis, diğer yanda göl yüzeyini hareketlendiren rüzgârın bir arada görünmesi kente farklı hava koşullarının eş zamanlı yaşandığını gösterdi. Yetkililer ve trafik görevlileri, hava şartlarına göre tedbir alınmasının önemine işaret etti.

Vatandaşlar, ani görüş kaybı ve rüzgâr kaynaklı dalga hareketleri nedeniyle kıyı kesimlerinde dikkatli olmaya davet edildi. Yetkililerin hatırlattığı önlemler, özellikle zorlu hava koşullarında güvenliğin öncelikli olduğuna dikkat çekti.

YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN SİS, ZAMAN ZAMAN GÖRÜŞ MESAFESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜRDÜ.