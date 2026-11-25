onarım çalışmaları:

Ayvalık Çamlık Kavşağı'nda yer alan Atatürk büstü, geçtiğimiz aylarda meydana gelen bir trafik kazasında beschadildi ve mermerlerinde hasar oluştu. Kaide üzerindeki büst, torna ustası Yakup İçten tarafından yapılan özgün çalışma olarak biliniyordu.

Hasarın tespiti sonrasında Ayvalık Belediyesi ekipleri devreye girerek büstün mermerlerini baştan sona yeniledi. Çalışmalarda mermerlerin değiştirilmesi, yüzey temizliği ve montaj işlemleri dikkatle yürütüldü; onarım süreci yerel ekiplerce gerçekleştirildi.

kaideye yeniden yerleştirme:

Tüm onarım ve yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atatürk büstü özenle kaidesine yerleştirildi. Bu işlemle birlikte Çamlık Kavşağı, halkın alışık olduğu görünümüne yeniden kavuştu.

Yerine konma işlemi, kavşağın estetik bütünlüğünün sağlanması açısından önem taşıdı ve büstün orijinal görünümüne yakın bir biçimde restore edildi.

AYVALIK ÇAMLIK KAVŞAĞI’NDA ATATÜRK BÜSTÜ YENİDEN YERİNİ ALDI